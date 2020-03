Situación de trabajadores informales y flexibilidad del paquete de medidas económicas para enfrentar contingencia del Covid-19: las preocupaciones de senadores

La Comisión de Hacienda se reunió con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones con el fin de evaluar el “plan de provisión de liquidez frente a un escenario todavía incierto pero muy complejo en materia sanitaria y económica”

El diseño de un bono focalizado en los trabajadores informales, independientes y desempleados; la flexibilidad del plan de medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo, así como la coordinación de políticas para el mercado financiero fueron algunas de las preocupaciones que expresaron los senadores de la Comisión de Hacienda, al ministro del ramo, Ignacio Briones con quien analizaron el detalle del “plan de provisión de liquidez para enfrentar una catástrofe sanitaria como la del Covid-19”, según explicó el secretario de Estado. (Revise el video de la sesión)

El jefe de las finanzas públicas explicó que en general “los paquetes fiscales se miden como gasto público pero este plan por US$ 11.750 milllones es de provisión de liquidez porque la gente permanece en sus casas”.

Antes de desglosar el plan de medidas para enfrentar la contingencia en los próximos meses el ministro aseveró que “vamos a enfrentar meses muy complicados con un efecto económico potente y concentrado. Este shock intenso va a hacer que muchas empresas que eran viables quiebren y a la vez tenemos un canal financiero que cuando se estresa, la liquidez del mercado se resiente y va a tener efectos”.

Luego, fue el turno de los parlamentarios quienes expresaron transversalmente, el apoyo del poder Legislativo para tramitar y debatir las normas que sean necesarias durante la emergencia. Asimismo, valoraron las medidas anunciadas y manifestaron sus diversas dudas y observaciones.

Lagos Weber

“Todos los países están destinando recursos de manera inédita para esta crisis pandémica que afectará a gran parte de la población mundial. Valoro el plan y hay materias que no requieren de ley pero habría que ir revisando los impactos de cada una y, tal vez, ir mejorándolas en el tiempo. Nos consultan mucho por trabajadores por cuenta propia, respecto a los subsidios de desempleo y también qué pasa con los créditos personales. La pregunta es si a nivel gubernamental es posible hacer una coordinación con la banca respecto de aplicación de criterios comunes para la aplicación de intereses, plazos, etc”.

Coloma

“Valoro este plan muy ingenioso para enfrentar una pandemia brutal, además hay que entender que venimos de una crisis y, en ese marco, cobra relevancia la importancia de ser rigurosos y tener reservas económicas”. Consultó además sobre “los procesos de compensación del pago de contribuciones a los municipios, si habrá beneficios para postergar pagos de permisos de circulación, y los requisitos de la Comisión de Mercado Financiero (CMF) para dar crédito o reprogramación”.

García Ruminot

“Las medidas anunciadas han sido una inyección de optimismo en momentos particularmente difíciles. No sabemos cuánto va a caer el producto y cuánto será el desempleo”. Consultó respecto de la banca “si es posible reunirse con CMF porque la ciudadanía en general se siente maltratada por la banca y cuando el Banco Central baja la tasa de interés los créditos para las pymes se otorgan con mucha restricción y tasas altas, incluyendo a Banco Estado. Igualmente, el uso del subsidio de cesantía porque si las cotizaciones no están pagadas no tienen derecho”.

Montes

“Es fundamental tener lo antes posible los proyectos de ley, porque el lunes 23 de marzo tenemos sesión de Sala y después no está asegurado que nos podamos reunir”. Asimismo, solicitó “transparencia total en materia presupuestaria si se caen programas o inversiones públicas”. Agregó, que “queremos poner énfasis en positivo pero expresó sus dudas, por ejemplo, en el uso del fondo individual de cesantía y necesitamos que hayan flexibilidad para escenarios totalmente distintos: uno puede ser ‘lock down’ y otro que los posterguemos. Lo que vemos más débil en Salud, es que se requiere un comando de coordinación y aplicación de camas”. Y se preguntó: ¿Si estamos preparados para la mayor semana de contagio y hospitalización?”.

Pizarro

Consultó respecto a la preocupación de dirigentes gremiales de los taxis colectivos, “porque si dejan de funcionar no tienen ingresos y son unos 60 mil propietarios”. Por otro lado, nos llamó la atención las declaraciones del Director de la Dipres respecto a la reasignación de recursos del presupuesto y eso podría significar, por ejemplo, que no se implemente una rebaja de tarifas de adultos mayores, sin duda que el tema nos desborda a todos pero supongo que el gobierno está consciente que este plan ayuda a varios actores de la economía y busca resguardo tranquilidad para trabajadores”. Agregó además que “el mando para una serie de medidas de cadenas de distribución deben ser coordinados con jefes de plaza”.

Detalle de las medidas

El Plan tiene tres ejes de acción: la protección de los empleos, la inyección de liquidez para las empresas con especial énfasis en las pymes, y apoyar los ingresos de los chilenos y las chilenas más vulnerables.

1. Medidas de protección del empleo y los ingresos laborales

a. Ley de Protección de los Ingresos laborales: Cuando el trabajador en el marco de esta emergencia deba permanecer en su hogar sin posibilidad de realizar sus labores a distancia (teletrabajo), se permitirá la suspensión temporal de sus funciones en la empresa, así como el pago de sus remuneraciones por parte de su empleador.

En estos casos, se mantendrá el vínculo contractual y todos los derechos laborales, pero el trabajador pasará a recibir ingresos desde el seguro de cesantía de acuerdo a las reglas de uso vigentes. Por su parte, el empleador mantendrá la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de salud del trabajador.

Para garantizar la sostenibilidad del fondo de cesantía solidario, el Fisco entregará, a medida que éste lo requiera, hasta US$ 2.000 millones de dólares.

b. Proyecto de Ley para la protección del empleo: Se pondrá discusión inmediata al proyecto que permite la reducción de la jornada laboral en hasta un 50%, permitiendo que el fondo solidario del seguro de cesantía complemente los ingresos del trabajador para que estos no caigan bajo el 75% de su renta.

Estas dos medidas, aplicadas en forma conjunta, buscan evitar que se destruyan empleos al tiempo que se mantiene el vínculo y los derechos laborales del trabajador, y se asegura una fuente de ingreso extraordinaria mientras dure esta situación de emergencia.

2. Medidas de liquidez para el sistema productivo

2.1 Medidas tributarias

a. Suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta de empresas por los próximos 3 meses. Esta medida permitirá inyectar liquidez a 700 mil empresas por hasta US$ 2.400 millones en los próximos 3 meses.

b. Postergación del pago del IVA de los próximos 3 meses para todas las empresas con ventas menores a UF 350.000, posibilitando su pago en 6 o 12 cuotas mensuales a tasa de interés real cero, dependiendo de su tamaño. Esto permitirá inyectar liquidez por hasta US$ 1.500 millones a 240.000 empresas durante el segundo trimestre.

c. Anticipación de la devolución de impuesto a la renta que corresponde a las Pymes: las empresas PYME recibirán su devolución en el mes de abril. Esto permitirá entregar mayor liquidez a más de 500 mil empresas PyME (ventas hasta UF 75.000 anuales) por US$ 770 millones.

d. Postergación hasta julio de 2020 del pago de impuesto a la renta de las pymes de acuerdo a lo que declaren en la operación renta de abril próximo. Esto les significará liberación de recursos en caja por US$ 600 millones a 140.000 Pymes.

e. Postergación pago de contribuciones de abril para empresas con ventas inferiores a 350.000 UF y para personas con propiedades con avalúo fiscal inferior a $133 millones. La contribución postergada será pagada en tres cuotas, junto con las siguientes tres cuotas de contribución, aplicándose una tasa real de interés de 0%. Esto involucra movilizar recursos por US$ 670 millones. El fisco compensará los menores ingresos municipales transitorios.

f. Reducción transitoria del impuesto timbre y estampillas a 0% para todas las operaciones de crédito durante los próximos 6 meses. Esto reducirá el costo de financiamiento para familias y empresas. Esta medida tiene un costo fiscal de hasta US$ 420 millones.

g. Medidas de alivio para el tratamiento de deudas tributarias con la Tesorería General de la República focalizadas en las pymes y personas de menores ingresos: se otorgará flexibilidad para celebrar convenios de pago de deuda tributarias con TGR, sin intereses, ni multas.

h. Todos los gastos de las empresas asociados a enfrentar la contingencia sanitaria serán aceptados como gasto tributario.

i. Se otorgarán mayores flexibilidades en los plazos para presentar declaraciones juradas asociadas a la operación renta de este año.

2- Otras medidas de liquidez para las Pyme

a. Aceleración de pagos a proveedores del Estado: A principios de abril se pagarán al contado todas las facturas emitidas al Estado y pendientes de pago, generando liquidez inmediata por US$ 1.000 millones, aproximadamente. A su vez, toda factura que se emita en adelante al Estado será pagada antes de 30 días (US$ 500 millones mensuales). Esta es la primera etapa de la agenda pago centralizado.

Además, en el marco de compras públicas, el Ministro anunció que en los próximos 30 días se habilitará un nuevo portal llamado “Compra Ágil”, focalizado en las pymes, para todas las compras del Estado menores a $1,5 millones de pesos, las que representan el 80% del total de todas las transacciones en número que realiza el Estado, y que tienen un valor anual del orden de US$ 800 millones.

b. Nueva capitalización del Banco Estado por US$ 500 millones: Estos recursos se destinarán principalmente a otorgar financiamiento a las personas y las Pymes. Esta medida incrementará la capacidad crediticia del Banco Estado en aprox. US$ 4.400 millones.

3. Medidas de apoyo a los ingresos familiares

a. Bono de Apoyo a los Ingresos Laborales, equivalente al bono Subsidio familiar, beneficiando a 2 millones de personas sin trabajo formal. Esta medida tendrá un costo total de US$ 130 millones.

b. Creación de un fondo solidario de US$ 100 millones destinado a atender emergencias sociales derivados las caídas de ventas del micro comercio local, fondos que serán canalizados a través de los municipios.