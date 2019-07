Subsecretario Salaberry encabezó primera sesión de mesa técnica por descentralización

En el Salón Entre Patios, ubicado en el Palacio de La Moneda, se realizó la primera sesión constitutiva de la mesa técnica por descentralización que fue anunciada por el Presidente Sebastián Piñera, en su segunda Cuenta Pública, el pasado 1 de junio.

La instancia, que es presidida por el Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, contó con la participación de los 13 miembros designados por las distintas bancadas parlamentarias con representación en el Congreso, entre los que se encuentran el ex subsecretario, Miguel Flores, el ex contralor, Ramiro Mendoza, la ex subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili y el ex intendente de la Región Metropolitana, Víctor Barrueto.

En esta ocasión, el subsecretario, junto a Paz Serra, coordinadora ejecutiva de la mesa y jefa de la división de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, explicaron a los integrantes la metodología de trabajo, los plazos y días en que se sesionará, además de la definición de las cinco grandes áreas a abordar.

En detalle, se fijó que la instancia funcionará todos los lunes a las 15,30, -con excepción del próximo-, por un plazo no superior a los 60 días, en el que se buscará analizar mejoras a la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, a fin de precisar algunos aspectos que no quedaron bien resueltos con las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.074.

Dichas propuestas se traducirán en un documento que, al finalizar el periodo de trabajo de la mesa, serán entregadas al Presidente de la República.

En ese sentido, el subsecretario Salaberry manifestó primero su agradecimiento “a los 13 comisionados de esta mesa que el Presidente Piñera ha convocado con representación plural y transversal, que lo que busca es establecer mínimos comunes de aquellas materias que en la ley quedaron por resolver. O nudos que el propio trabajo administrativo de estos 15 meses que han transcurrido desde que asumimos como gobierno, dan cuenta de aquellas cosas que hay que modificar o profundizar, tanto legislativamente como administrativamente”.

Las áreas de trabajo son las siguientes: transferencia de competencias, resolución de controversias o contiendas de competencia, acusación constitucional y Unidad de Control Interno de los Gobiernos Regionales.