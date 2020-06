Suspenden votación de proyecto que ayuda a trabajadores a honorarios

Luego de que el comité socialista pidiera postergarlo en favor del llamado acuerdo nacional y porque el gobierno renovó la discusión inmediata, este lunes se suspendió en el Senado la votación del proyecto de ayuda a trabajadores a honorarios.

La oposición mantiene sus reparos ante la iniciativa, que consiste en un subsidio de hasta 75 mil pesos a quienes ganan en promedio hasta 500 mil pesos mensuales, y un préstamo de 650 mil pesos destinado a quienes reciben más de 500 mil pesos.

Tras la suspensión, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, descartó que la votación del proyecto impidiera la discusión paralela del acuerdo nacional, que encabeza su cartera junto a seis partidos.

Antes de que se confirmara que no se votaría el proyecto en la sesión telemática de la Cámara Alta, la senadora Luz Ebensperger (Udi) manifestó su descontento con la petición del comité socialista.

Su par del PS José Miguel Insulza respondió reiterando los argumentos de su sector para posponer la votación, y catalogó como una agresión las palabras de la parlamentaria.

“Queremos acuerdo, por eso hemos dicho que no nos obliguen a votar ahora, porque no queremos crear un mal clima para un acuerdo y en cambio de eso nos agreden. Esa no es la forma de tratar estas cosas. Vamos a votar como nos dé la gana este proyecto y lo vamos a votar hasta el momento que tengamos derecho, porque no nos parece bien lo que se está haciendo”, enfatizó.

El también senador Udi Juan Antonio Coloma coincidió con Ebensperger al pedir un “sentido de urgencia” de parte de la oposición para sacar adelante proyectos como éste.