TC acogió recurso para destituir al diputado comunista Hugo Gutiérrez

El Tribunal Constitucional (TC) acordó admitir a tramitación el requerimiento presentado por parlamentarios de Chile Vamos en contra del diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez.

Hace algunos días, los diputados María José Hoffmann, Jorge Alessandri y Alvaro Carter de la Udi; además de Sebastián Torrealba, Luis Pardo y Harry Jürgensen de RN acudieron al TC para pedir la destitución del parlamentario comunista.

En definitiva, los diputados acusan a Gutiérrez de incitar al odio y alterar el orden público, luego de que en su cuenta de Twitter el legislador de oposición publicara dibujos de niños donde él aparecía matando al Presidente Sebastián Piñera.

Con la acción, los congresistas pretenden que el TC cese de sus funciones al diputado Gutiérrez, lo que se resolverá tras escuchar los descargos del aludido.

“Se conferirá traslado por diez días al Honorable Diputado señor Gutiérrez para la contestación del requerimiento deducido, luego de que sea notificado personalmente de la resolución de admisión a trámite”, señaló el TC a través de un comunicado.

A esto, el diputado respondió que no se defenderá ante el TC por cuanto no le reconoce como legítimo por haber nacido de la Dictadura de Augusto Pinochet. En su lugar, acudirá a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Anteriormente el legislador del PC explicó que con su publicación no intentó incitar al odio, señalando que él solo era un simple mensajero.

Según el diputado “si me llegasen a destituir créanme que el pueblo chileno se va a seguir movilizando igual, porque no he sido yo el que lo ha incitado a luchar por un país más justo. El pueblo se ha movilizado al margen de lo que esta derecha prehistoria, cavernaria ha creído de que yo soy el que lo ha incitado a movilizarse, eso no es así”.

BiobioChile