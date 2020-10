Tras macabros antecedentes Ministerio de la Mujer se querellará contra asesino de Carolina Fuentes

El ministerio de la Mujer y Equidad de Género anunció una querella criminal contra Ricardo Neira, imputado por la fiscalía como autor del femicidio de Carolina Fuentes Bustos, cuyo cadáver fue encontrado el lunes de la semana anterior en el río Ñuble, luego de casi 100 días desaparecida.

La seremi de la Mujer de Ñuble, Bárbara Henning, explicó que “se conocieron antecedentes muy fuertes sobre este caso y la verdad es que como Ministerio, junto al Servicio Nacional de la Mujer (SernamEG), nos vamos a hacer parte de una querella. Tenemos el patrocinio del hijo de Carolina, lo que nos hace con más fuerza querellarnos contra el autor de este horrible femicidio”.

“Nos hacemos parte de este dolor tremendo de la familia de Carolina, no queremos que haya más casos como éste, queremos que las mujeres se atrevan a denunciar “, añadió Henning.

Neira fue formalizado el viernes, quedando en prisión preventiva mientras dura la investigación, cuyo plazo es de ocho meses.

El femicidio

En la audiencia de formalización, la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, informó que entre el imputado y la víctima existió una relación amorosa desde 2015, la cual mantenían a distancia, entre Santiago -donde estaba domiciliada Fuentes- y Ninhue.

El 15 de junio, Fuentes viajó a la Región del Ñuble para realizar un trámite -la venta de una camioneta que recibió como herencia- y fue en esas circunstancias que durante algunos días, entre el 25 y el 30 de junio, “se quedó (la víctima) con el imputado, permaneciendo juntos en el domicilio de éste”, en Portezuelo, detalló la fiscal.

“El 30 de junio, en horas de la tarde, luego de que la pareja sostuviera una discusión en la casa del imputado, ambos abordaron la camioneta de éste. El imputado, quien condujo el vehículo, trasladó a la víctima a un lugar cercano a su domicilio, dentro de la comuna de Portezuelo, en donde procedió a agredirla con un elemento contundente en diferentes partes del cuerpo, tales como cabeza, espalda y extremidades superiores”, explicó la fiscal.

“Luego -añadió- procedió a taparle la boca y la nariz, provocándole asfixia por sofocación, lo que le causó la muerte”.

Video clave

En la audiencia de formalización, el fiscal Alvaro Hermosilla, dio a conocer audios de WhatsApp que daban cuenta de la existencia de un video privado del que habría hecho uso Neira para extorsionar a la mujer de 42 años.

Los audios fueron entregados por una amiga de la mujer. En el primero la víctima le cuenta a una cercana que: “Les cuento que mi relación con Ricardo no la había cortado a pesar de todo. Seguía con él y me seguía presionando que viviéramos juntos… que hasta cuándo, por qué no lo reconocía, que de su lado todos sabían, que me esperaba hace demasiado tiempo, que quería estar conmigo, que quería que viviéramos juntos”.

“Me invitó muchas veces para ver si nos juntábamos en la casa del campo o de su familia o en una casa que está cuidando o en un hotel. Para hacer el cuento más corto, después del accidente me empezó a presionar más y una de esas veces que nos juntáramos y quiso que jugáramos. Así onda, ‘ay te puedo vendar los ojos, para que sea más entretenido y amarrarte las manos y yo hacerte cosas’ y yo, la h…, lo encontré entretenido. Me tapó lo ojos, me amarró las manos”.

Pero el relato de Carolina continúa: “Después del accidente empezó a extorsionarme y me mandó a decir que tenía un video. Me hizo un video ese día que me tapó los ojos. Con ese video me estaba extorsionando y me estaba diciendo que yo me tenía que salir de la casa o él se lo mandaba a mi hijo y a todas las redes sociales”.

