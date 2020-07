“Tribunales son claros: No se pueden entregar menos de 100 litros diarios de agua por persona”

Greenpeace y duro revés judicial para el gobierno Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió recurso que establece la entrega de un mínimo de 100 litros de agua diaria por habitante. La sentencia implica un severo revés para la autoridad sanitaria, la cual, en medio de la pandemia, insistía en que 50 litros eran suficientes

Como un avance clave destacó Greenpeace que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera el recurso de protección presentado por la Defensoría de la Niñez en representación de niños, niñas y comunidades de la comuna de Petorca, el cual establece que, en el contexto de crisis sanitaria por la pandemia, se entreguen 100 litros de agua por día para los habitantes de la región.

La decisión de la Corte, dada a conocer el día de hoy, anula por falta de fundamentos y argumentos la resolución N° 458, dictada en abril de este año por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso. Dicha resolución dejaba sin efecto la entrega de 100 litros diarios a las personas y comunidades, limitando la entrega de agua a sólo 50 litros, reduciendo la disponibilidad de la misma para cumplir recomendaciones de prevención del contagio del coronavirus, en toda la región de Valparaíso.

“Está victoria alcanzada por la Defensoría de la Niñez, es muy importante pues permite garantizar la distribución de agua en una cantidad mínima para cubrir las necesidades en un contexto de crisis sanitaria, de quienes hoy en la región de Valparaíso no la pueden conseguir de ningún otro modo. Este triunfo legal permite que no sólo la gente de Petorca sea provista de agua, sino toda la región de Valparaíso, por lo que el llamado es a su implementación de modo inmediato. Los 100 litros son un piso mínimo, establecido legalmente, que debe estar garantizado para todo Chile. No respetarlo significa atentar contra los derechos más básicos de las personas. Es inaceptable que las mismas autoridades consideren que menos de esa cifra basta para quienes hoy no tienen cómo lavarse las manos. Por fin se está tomando en serio que esto es una vulneración al derecho humano básico de tener acceso al agua”, indicó Matías Asun, director en Greenpeace.

La organización además anunció que dentro de los próximos días presentará una invalidación de la resolución N°23 de 2019, ante la Seremi de Salud de Valparaíso, para solicitar que el mínimo de 100 litros se haga extensivo no sólo durante el Estado de Catástrofe, sino que sea permanente para todos los habitantes de la región.

“Desde Greenpeace, hemos exigido desde el inicio de la pandemia una respuesta efectiva con un plan de liberación y distribución de aguas desde el gobierno. Por lo mismo, hacemos un llamado a las autoridades a reconocer la emergencia que se vive en los territorios privados de agua, y a aumentar el abastecimiento seguro de agua para todos los habitantes del país. Se trata de un imperativo urgente, especialmente ahora que los números de contagio están creciendo en otras localidades del país , provocando focos fuera de las grandes ciudades”, indicó Asun.

Desde marzo de este año Greenpeace habilitó la plataforma Sueltaelagua.cl, petición que solicita al Presidente Sebastián Piñera un plan de emergencia para la distribución y liberación de agua para los más de 350 mil personas que en Chile no tienen acceso garantizado al agua. La petición alcanza más de 75 mil personas que hoy le han solicitado al presidente hacerse cargo de esta crisis, en medio de la pandemia. Sin embargo, son los Tribunales de Justicia quienes comienzan a soltarla.