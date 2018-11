Udi critica a Boric por su reunión con Palma en París: “Le debe una explicación muy grande al país”

En tanto, el diputado magallánico respondió con dureza, señalando que el partido entero (por la Udi) fue en caravana a Londres a visitar al dictador Augusto Pinochet.

Como impresentable calificó la presidenta de la Udi, Jacqueline van Rysselberghe, el encuentro entre el diputado del Movimiento Autonomista Gabriel Boric y el ex frentista Ricardo Palma Salamanca en París.

Dicha reunión entre el condenado por la muerte del senador Jaime Guzmán y del participante en el secuestro de Cristián Edwards, vicepresidente ejecutivo de El Mercurio S.A.P, y el parlamentario opositor se produjo en septiembre en una escala tras un viaje a Palestina antes de que se concretara el asilo de Palma.

“Traspasa todos los límites. Palma Salamanca no sólo es un terrorista es un delincuente prófugo de la justicia chilena. Es una persona que cometió delitos y que fue condenado, que cometió delitos no sólo en Chile sino también en otros lados (…) Que un representante del Poder Legislativo se junte en Europa con un delincuente prófugo a escondidas de todo el mundo y lo mantenga escondido me parece que es de verdad impresentable”, dijo a Emol la timonel gremialista.

“No sé por qué se dio a conocer. Yo creo que para él habría sido mejor que se mantuviera en secreto porque creo que le debe una explicación muy grande al país. Acá no puede ser que las autoridades políticas se anden juntando con delincuentes ¿Qué pasaría si fuese al revés? ¿Qué pasaría si alguien de derecha se hubiese juntado con alguien que escapó de la cárcel a escondida? Lo habrían colgado de la Plaza de Armas”, complementó.

A su vez el jefe de bancada gremialista, Javier Macaya, indicó que lamentablemente la izquierda de antes sigue siendo igual a la izquierda de ahora.

“Eticamente inhabilitado para ser legislador, políticamente incapaz de representar a los ciudadanos y humanamente un miserable por haberlo hecho a escondidas”.

Un tono más duro fue el que adquirió el ex senador y líder del Movimiento Acción Republicana, José Antonio Kast, quien tildó al diputado Boric de “antipatriota” en una publicación de Twitter.

“¿Quién le pagó el viaje a Gabriel Boric para juntarse con el terrorista prófugo? ¿La Cámara de Diputados? ¿Todos nosotros? ¿Por qué los chilenos tendríamos que pagarle el gustito de rebeldía a quien no tiene ningún respeto por la Constitución, la ley y los Tribunales de Justicia?”, inquirió.

Boric responde

con dureza

El diputado del Movimiento Autonomista Gabriel Boric fustigó las críticas en su contra luego de que ayer se conociera que se reunió con Ricardo Palma Salamanca en Francia, el ex frentista condenado por el crimen de Jaime Guzmán.

La respuesta de Boric se dio luego de que el diputado de la Udi, Juan Antonio Coloma, expresara en su Twitter que el parlamentario era “doble estándar”.

“Tu partido entero fue en caravana a visitar al dictador Pinochet y a rendirle honores mientras estaba detenido en Londres por crímenes contra la humanidad. Yo he condenado asesinato sin matices. No me vengas a hablar de doble estándar”, enfatizó Boric.

Por su parte, desde el Frente Amplio, el diputado del Partido Humanista Tomás Hirsch defendió que “Boric está en todo su derecho” de reunirse con el ex frentista y afirmó que “no le veo el drama que le están poniendo algunos”.

“Y si eso le parece a la Udi que es un asunto que está prohibido, entonces que hagan las demandas correspondientes en los tribunales”, emplazó.

Emol/Cooperativa