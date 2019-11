Van Rysselberghe adelanta que votará por mantener la Constitución y Kast se le suma

La senadora y presidenta de la Udi, Jacqueline Van Rysselberghe, adelantó que votará por mantener la actual Carta Magna en el plebiscito de entrada que contempla el pacto constitucional -firmado de madrugada por gran parte de los partidos políticos-, ya que sólo quiere “modificar aquellas cosas que sean necesarias”.

“Voy a votar que no. Por eso nos pareció tan importante poner la opción de votar sí o no. Voy a votar que no porque yo quiero modificar aquellas cosas que sean necesarias”, dijo.

“Estoy absolutamente convencida de que este cuerpo legal, más allá de las críticas que se le puedan hacer, es un cuerpo legal que le ha permitido crecer al país en los últimos 30 años. Ha permitido que mucha gente que estaba en la extrema pobreza hoy sea de clase media. Decidimos hacer esa pregunta porque creemos que es legítimo que las distintas opciones se transparenten”, agregó en conversación con Radio Duna.

No obstante, aseguró que “no vamos a dar una orden de partido para votar sí o no”, aunque estima que los militantes Udi “mayoritariamente van a votar que no”.

En esta misma línea se manifestó el Partido Republicano, grupo en formación del ex Udi José Antonio Kast, que a través de un comunicado aseguró estar convencido de que “el problema no es el instrumento constitucional, sino que el funcionamiento y dirección de las instituciones”.

“Asumiremos con valentía el desafío histórico de liderar la campaña del No, en defensa de un sistema constitucional que ha permitido que Chile tenga paz y prosperidad”, agrega el movimiento, que cuenta con un diputado: Ignacio Urrutia, electo como Udi, pero que luego renunció al gremialismo.