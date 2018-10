Víctimas de Karadima presentaron querella contra cardenal Errázuriz

Las víctimas del sacerdote Fernando Karadima, Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton, presentaron una querella contra el cardenal Francisco Javier Errázuriz, a quien acusan de perjurio.

Los querellantes acusan al cardenal como autor del delito de falso testimonio, basándose en la carta que presentaron durante sus alegatos en la demanda civil contra el Arzobispado de Santiago, en la que Errázuriz confirmaba el cierre de la investigación contra Karadima.

Sin embargo, en su declaración ante el ministro Juan Manuel Muñoz, Errázuriz había negado un cierre de proceso: dijo que quedó en suspenso durante 2006.

El abogado de las víctimas, Juan Pablo Hermosilla, explicó que “cuando (Errázuriz) declara ante el ministro Muñoz, en los dos casos dice cosas que no son ciertas y que son mentiras”.

“Entonces eso es una cuestión en sí misma que debiese ser investigada responsablemente y eso es lo que hemos solicitado: Que se investigue esto a fondo”, agregó el abogado.

Hermosilla además aseguró que “se trata de una persona que es una autoridad moral, él no es una autoridad política, es una autoridad moral que está más obligado que el resto de la gente a decir la verdad”.

Debido a esto, piden que se cite a declarar a Errázuriz en calidad de imputado, junto al obispo Andrés Arteaga, al cardenal Ricardo Ezzati, al ex nuncio apostólico Giuseppe Pinto y al ministro Juan Manuel Muñoz como testigos.

En paralelo, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones rectificó que la causa por la demanda contra el Arzobispado nunca estuvo “en acuerdo”, como se había anunciado previamente.

Cabe recordar que los querellantes esperan que la conciliación -fijada para el 20 de noviembre- quede sin efecto y buscan que se dicte una sentencia.

El sacerdote Eugenio de la Fuente, víctima de abuso de conciencia, planteó que “no se van a someter a una conciliación que no se abra directamente y absolutamente a la verdad, y ellos lo saben. Entonces, la verdad es que me duele, más encima se ha filtrado que, o lo dijo la misma Corte, había acuerdo. Que después de eso, con todo tipo de explicaciones de las máximas autoridades de la Corte de Apelaciones, estén explicando qué pasó, con dimes y diretes, cuesta comprender realmente qué fue lo que ocurrió, no huele bien”.

Denunciantes de otros casos también siguen de cerca el avance de este proceso, como Jaime Concha, víctima del caso Maristas, quien confirmó que analizan la posibilidad de una demanda indemnizatoria.