Violenta noche en La Araucanía: 48 personas detenidas y dos municipalidades incendiadas

Una violenta noche de enfrentamientos se vivió en la noche del sábado y madrugada de ayer en la Región de La Araucanía, donde se registraron incendios y destrozos en las municipalidades de Ercilla, Traiguén, Victoria y Curacautín.

Todas se encontraban tomadas desde el lunes pasado por comuneros mapuche en apoyo al machi Celestino Córdova, luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco rechazara la solicitud de cumplir su condena en arresto domiciliario por causa de la pandemia. Córdova lleva más de ochenta días en huelga de hambre y su estado de salud es crítico.

El machi es el único condenado tras el largo juicio por el incendio con resultado de muerte que le quitó la vida al matrimonio Luchsinger-Mackay, que terminó con una sentencia de 18 años y sin beneficios para la autoridad ancestral mapuche.

Con respecto a la jornada de violencia de este sábado, también en las municipalidades de Victoria y Curacautín hubo destrozos y graves enfrentamientos. “Nuestro municipio está absolutamente destrozado. Lo que más me duele es que aquí somos 11 comunas de la provincia de Malleco y la mitad de las comunas estaban tomadas. Aquí estuvo el ministro del Interior y no tuvo la capacidad de recibirnos”, indicó Javier Jaramillo, alcalde de Victoria, al canal 24 Horas.

La autoridad agregó que “la presión de la ciudadanía obligó a que Carabineros hiciera el desalojo de las personas que ocupaban nuestra municipalidad… Este enfrentamiento ocurre porque tenemos autoridades incompetentes, autoridades sordas, como es un gobernador que no se hizo presente, que no contesta ni mensajes ni los WhatsApp… Hace minutos atrás me llama el jefe de gabinete del ministro del Interior diciéndome sorprendido que nuestra comuna estaba tomada”. Producto de esto, Carabineros reporta más de 48 detenidos en Victoria y en las otras tres comunas de La Araucanía.

Por otro lado, la Intendencia de La Araucanía aseguró que solicitó el desalojo de los municipios debido a que los alcaldes no fueron capaces de lograr “una salida pacífica”.

“Como gobierno siempre hemos privilegiado el diálogo por sobre la confrontación y por lo mismo solicitamos que fueran los alcaldes quienes buscaran espacios de solución con quienes ocuparon estos espacios para lograr una salida pacífica. Esto no se concretó y por lo mismo solicitamos a Carabineros hacer uso de sus facultades legales”, añadieron.

Cabe recordar que el miércoles 22 de julio, cuando cumplió 80 días de huelga de hambre, el machi Celestino Córdova radicalizó la medida de presión iniciando una huelga de hambre seca con el fin de que las autoridades acojan su petición de cumplir condena en su casa según lo estipulado por el convenio 169 de la Oit.

Emol