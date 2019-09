Vocera de gobierno negó haber planteado que el PS tenía «vínculo institucional» con el narcotráfico

La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, se refirió a sus polémicos dichos contra el Partido Socialista y una presunta vinculación con el narcotráfico, que generaron indignación en la colectividad de oposición. Hace dos semanas, la vocera había salido en defensa de la ministra Marcela Cubillos ante la acusación constitucional que prepara el PS, arremetiendo contra este partido, asegurando que «ya no tienen pudor, no tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene el PS con el narcotráfico».

Inmediatamente desde la colectividad cortaron relaciones con el gobierno e iniciaron un bloqueo para impedir el ingreso de subsecretarios y asesores en las comisiones del Congreso, además de exigirle que se retracte, ofrezca disculpas o renuncie.

Incluso, tres senadores de oposición acusaron a Pérez ante el Ministerio Público por «omisión de denuncia».

En una entrevista con El Mercurio, la vocera afirmó: «Con claridad: no creemos que el PS ni su militancia tengan un vínculo institucional con el narcotráfico. (…) Lo que señalé nunca ha tenido relación con implicar al PS como institución o a todos sus militantes en la eventual vinculación con el narcotráfico». No obstante, añadió Pérez, «sin perjuicio de que los hechos de San Ramón son muy graves, deben ser esclarecidos en su totalidad, y fueron acusaciones y declaraciones que numerosos dirigentes, parlamentarios e incluso ex presidentes del PS han comentado luego de los reportajes de televisión que dieron cuenta de estas presuntas vinculaciones de algunos militantes del PS con el narcotráfico en esa comuna», precisó la autoridad.

La vocera descartó haberle faltado el respeto al PS con sus dichos, apuntando que ella ha sido «militante de un partido político desde los 18 años, y siento el máximo respeto por el rol que cumplen los partidos; por eso respeto que primen el diálogo, la voluntad de mantener un debate directo, apasionado, en que manifestemos las diferencias, defendamos con fuerza las ideas, pero al mismo tiempo seamos capaces de respetarnos entre todos los sectores políticos». Es por ello que solicitó levantar el bloqueo del partido en el Congreso y fustigó la denuncia «sin fundamento».

“En el PS se pueden molestar, criticar, presentar denuncias., pero no pueden cerrar las puertas del Congreso”.

Respecto al tema que originó la polémica entre el gobierno y el PS, la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, la vocera también insistió en sus duros cuestionamientos. «No tiene sentido ni fundamentos. Llevan cuatro meses anunciándola y todavía sus promotores no han sido capaces de dar un argumento contundente. (…) Sólo busca dañar políticamente a una ministra por hacer su pega, por impulsar leyes que recuperen el mérito y la disciplina en la educación pública, (…) por priorizar la calidad de la educación por sobre los debates ideológicos, por volver a poner en el centro lo que les importa a las comunidades escolares», sentenció la vocera.

Respuesta del PS

El presidente del Partido Socialista, Alvaro Elizalde, respondió a las palabras de la ministra Cecilia Pérez, señalando que “las declaraciones de la vocera, aunque tardías, ratifican lo que hemos señalado desde el primer día: no existen tales vínculos institucionales y el gobierno sabe que son falsos», señaló el senador.

«Por tanto, lamentamos que se haya utilizado esta falsedad para insultar a todos los socialistas como forma de presionar, para que los diputados no ejerzan las atribuciones que le confiere la Constitución en defensa de la educación», agregó el ex vocero de gobierno en referencia a la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos.

Por su parte, el también senador socialista Rabindranath Quinteros señaló que «la ministra Pérez, desgraciadamente, no entiende la gravedad de sus declaraciones iniciales. Ella le ha tratado de bajar el perfil, llama a cuidar a las instituciones, pero no da una explicación clara. Ella debe disculparse derechamente por sus declaraciones. A mí no me deja conforme, me deja con sabor a poco. Hizo la declaración para cumplir», remarcó.