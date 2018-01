Vocera de machi Linconao garantiza que ella volverá al país antes del nuevo juicio

Imputada en el Caso Luchsinger MacKay viajó a Bolivia.

La vocera de la machi Francisca Linconao, Ingrid Conejeros, aseguró que la imputada en el Caso Luchsinger-Mackay, viajó a Bolivia para exponer sobre la situación de los mapuche en Chile y volvería antes del inicio del nuevo juicio al país.

En este sentido, Conejeros lamentó el revuelo que ha provocado la salida del país de Linconao y reafirmó que no hay ánimo de ausentarse del proceso judicial.

En todo caso, desde el Ministerio Público, el fiscal nacional Jorge Abbott reconoció que la machi no tiene impedimento para salir del país, pero sostuvo que si ésta no regresa antes del juicio, se pedirá su extradición.

Dicha situación debiese ocurrir el 26 de febrero, fecha para la que la justicia fijo el nuevo juicio del Caso Luchsinger-Mackay, luego que se anulara el primer fallo que decretó la absolución de los 11 imputados.

Por su parte, el diputado PPD Jorge Tarud dijo temer que Evo Morales le conceda asilo a la machi Francisca Linconao, acusada en el Caso Luchsinger Mackay, y que actualmente se encuentra en Bolivia, según se conoció en las últimas horas.

“Ciertamente fue sorpresivo que Linconao dejara el país durante la jornada de este jueves, cuando se anuló el juicio anterior y se va a hacer un nuevo juicio. Además, es particularmente especial que vaya a Bolivia, cuando todos sabemos cuál ha sido la relación que ha tenido el gobierno boliviano con Chile”, comentó el parlamentario.

“Yo me temo que este hecho podría tener una incidencia en nuestra política exterior, dependiendo evidentemente de cuál va a ser la actitud que va a tener el gobierno de Bolivia y del presidente Morales”, agregó.

“El fiscal nacional ha señalado que en el caso de que Linconao no regrese a Chile para seguir el juicio, se puede traer a través de la extradición. Sin embargo, todos sabemos que una eventual extradición solicitada a Bolivia no sería admitida, sabiendo cómo Evo Morales maneja el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en su país”, alertó.

Tarud dijo esperar, en consecuencia, que “el presidente Morales tenga la actitud que corresponde, que no aproveche este hecho mediáticamente en forma interna y que la Justicia pueda hacer su trabajo. No obstante, no podemos desconocer que se trata del Gobierno con el que hemos tenido las más serias dificultades, y hemos tenido mucha agresividad verbal…”.

“Yo no descarto nada, (Linconao) podría pedir asilo y, si lo llegase a pedir, hay altas probabilidades que Evo Morales se lo confiera”, destacó el diputado.

Aleuy pide evitar “especulaciones”

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se refirió a este tema durante una actividad en Iquique, donde pidió “no hacer especulaciones” con la salida de la machi del país.

“Como ustedes bien saben, el juez es el que decide las medidas cautelares y si bien nosotros pedimos, como querellantes y a la propia Fiscalía, que eso lo hiciéramos antes de la revisión del juicio, la Corte tomó la decisión de que se hiciera el lunes 8”, sostuvo.

“Creo que en general no hay que hacer especulaciones sobre esto, la audiencia es el día 8 para revisar las cautelares y me imagino que ella se va a encontrar en el país en ese momento”, agregó Aleuy.