Ayer, la ex intendenta de la Región Metropolitana y recién asumida vocera de gobierno, Karla Rubilar, expresó su respaldo a la decisión de Ejecutivo de establecer el Estado de Emergencia cuando estalló la crisis social en el país hace 15 días, a pesar de las críticas que hubo hacia la medida.

En entrevista en el programa Estado Nacional de TVN, Rubilar confidenció que mientras se desempeñaba como intendenta y mientras se detonaba la crisis el viernes 18 de octubre a eso de las 21 horas, conversó con Carabineros y estos le señalaron que no eran capaces de controlar la situación.

“Era una situación realmente abismal. A mí me tocó hablar con Carabineros, Carabineros me dijo literalmente: ‘Necesitamos ayuda, no damos abasto, esto es simultáneo en muchos lugares’. Y frente a eso, y yo lo reconozco, llamé al ministro Espina, posteriormente llamé al Presidente de la República, ellos ya estaban avanzando en esta materia y entregué antecedentes claros de los daños y de toda la situación tan compleja que estaba viviendo nuestra ciudad”, consignó.

A lo que agregó que ella respaldó el Estado de Emergencia decretado por el gobierno: “Yo creo que uno con sinceridad tiene que transmitir lo que pasó con la verdad, yo fui parte de quienes solicitaron la salida de los militares a la calle y si ustedes me preguntan si yo me arrepiento, con la misma honestidad yo les digo que no”.

Emol