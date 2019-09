Alcalde Paredes: “En todo el mundo las empresas pagan por el uso de los terminales de buses”

Dijo que se les entregó cinco años de gratuidad a las agencias de buses “Agencias de buses sabían que este año debían comenzar a pagar el uso del rodoviario” añadió el jefe comunal natalino

El alcalde Fernando Paredes manifestó que las agencias de buses sabían, desde hace cinco años, que el 2019 iban a tener que comenzar a pagar derechos por el uso del terminal de buses de Puerto Natales.

Lo anterior lo manifestó frente al recurso de amparo económico presentado ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas por parte de la agencia de Buses Fernández, impugnando el pago de $12 mil por el derecho de uso de la losa del terminal de buses en cada salida, lo cual entró a regir desde julio de este año.

Al respecto, el alcalde Fernando Paredes manifestó su sorpresa por la mencionada presentación. Ello porque las empresas de transporte interprovincial de pasajeros sabían desde 2013 que se les daba un periodo de gracia de 5 años y que luego de ello debían pagar por el uso del rodoviario.

Indicó que este plazo que tenía por objeto ayudar en la consolidación de estas empresas estaba estipulado en la ordenanza que les fue entregado.

Además, se requería poner en funcionamiento el rodoviario con la finalidad de ordenar el tránsito vehicular en la ciudad, porque se vislumbraba un crecimiento del parque automotriz. En esa época había en Puerto Natales 4.200 vehículos aproximadamente y hoy se superan las 8 mil máquinas.

Por ello agregó que “hoy día me causa sorpresa, primero, que la agencia de Buses Fernández acuse desconocimiento, ya que incluso en el mes de marzo (2019) personalmente cite a todas las empresas y sostuve una reunión por más de tres horas con todos ellos, explicándole cuál iba a ser el cobro que se venía en julio y eso se hizo en marzo y nadie dijo nada, porque se entendía que este año partía el cobro, por eso me sorprende que hoy día se acuse desconocimiento”.

Con respecto al valor del cobro que se califica como alto, dijo que “claramente no lo comparto. El valor que se paga por losa en todo Chile es equivalente al valor de un pasaje, por lo que tendríamos que cobrar $16 mil y no $12 mil”.

Costos de operación

El cobro del derecho a uso de losa viene a financiar los usos de operación del terminal de pasajeros, cuyo funcionamiento tiene un costo anual superior a los $200 millones.

Por ello Paredes manifestó que “el municipio en los últimos cinco años ha desembolsado más de 1.200 millones de pesos”.

El plazo de cinco años fue planificado tomando en cuenta la puesta en funcionamiento de la piscina municipal temperada. “Todo se encontraba planificado siempre pensando en nuestra comunidad” recalcó Paredes.

El alcalde de Natales indicó que en el rodoviario a los usuarios de Buses Fernández se les están entregando las mejores condiciones de seguridad y confort y que ello tenía un costo. “Nosotros le entregamos agua, luz, gas y calefacción a la gente que Buses Fernández le cobra un pasaje”. Manifestó que lo anterior se llama costo de operación, por lo que dijo que “no conozco un terminal de buses que no cobre nada y hoy día lo que esta tratando de hacer Buses Fernández vía un acto judicial es decir ‘yo quiero seguir ocupando el rodoviario sin pagar nada’, eso a mi juicio, no tiene ningún sustento. Encuentro que su pretensión de que no se les cobre nada, es una presentación totalmente fuera de lugar”.

Dijo desilusionado que habría esperado que exista por parte de las empresas privadas una valoración del apoyo que les entregó el municipio en los últimos cinco años al no cobrarle ni un peso por ocupar la mencionada infraestructura.

“Este rodoviario, por Dios que les ha generado un crecimiento a estas empresas. Hoy día por ejemplo Buses Fernández está con un promedio de 12 frecuencias diarias y eso habla de crecimiento. Habría esperado que ellos hubiesen dicho que gracias a esta medida que impulsó el municipio hoy día como empresas han crecido significativamente, hace cinco años atrás hubiese sido impensando que tuviesen 12 frecuencias diarias, hoy día la tienen y gracias a un ordenamiento que tiene la ciudad” manifestó Paredes.

Destacó que todo el procedimiento ha sido transparente desde un inicio cuando el gobierno regional otorgó los recursos públicos para una infraestructura destinada al uso por parte de estos empresarios.

En este momento está vigente una ordenanza que les impide a las empresas de transporte subir y dejar pasajeros en el centro de la ciudad.

Alta ocupación del rodoviario

Más de 7 mil personas llegaron hasta el terminal de buses de Puerto Natales durante las Fiestas Patrias y el fin de semana largo.

En total fueron 7.657 personas que se movilizaron en el Rodoviario Municipal desde el 17 al 22 de septiembre, generando una considerable alza en comparación del año 2018, esto, debido al feriado largo donde los miles de usuarios aprovecharon para salir de la comuna, pero también otros para llegar hasta Puerto Natales y disfrutar del largo fin de semana.

En el rodoviario operan 11 empresas que movilizan en temporada alta sobre los 2.200 pasajeros diarios y en temporada baja entre 700 a mil personas diarias.

El terminal de buses actualmente cuenta con 24 cámaras de seguridad, tanto interior como exterior, baños públicos, cafetería y restaurante, cuatro kioscos, calefacción central, información turística, cajero automático, servicio de taxi, entre otros servicios.