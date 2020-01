Alegaron reclamación de comunidades kawésqar por piscicultura en Natales

Reclamantes sostuvieron que proyecto requiere ser sometido a Estudio de Impacto Ambiental y Consulta Indígena, mientras que la COEVA y la empresa aseguraron que se descartaron todos los efectos que obligarían a un Estudio

El Tribunal Ambiental de Valdivia, con jurisdicción desde Ñuble a Magallanes, escuchó este martes los alegatos en la reclamación interpuestas por tres comunidades Kawésqar en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Magallanes, que rechazó la solicitud de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Centro de Cultivo de Salmónidos Seno Taraba, Bahía Sin Nombre, Península Benson”.

Durante el alegato, los reclamantes sostuvieron que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto carece de información esencial, no caracteriza correctamente la biodiversidad del área de influencia, no tiene en cuenta su cercanía a los límites del Parque Nacional Kawésqar y no consideró que las comunidades reclamantes hacen uso ancestral del territorio donde se emplazará, por lo que afecta significativamente tanto los recursos naturales, los objetivos de protección del parque y sus sistemas de vida y costumbres. Por esto, el proyecto debió ingresar a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y contar con un proceso de Consulta Indígena.

La COEVA, por su parte, señaló que la evaluación del proyecto permitió descartar efectos significativos sobre los recursos naturales renovables y que éste no afectará a la Reserva Forestal Alacalufes, ya que se emplaza en el mar y no considera actividades en tierra. Según el organismo público, el proyecto fue ingresado y aprobado antes de que la Reserva Forestal Alacalufes fuera reconocida como Reserva Nacional Kawésqar y la evaluación descartó presencia de población indígena en el área de influencia, por lo que no existe susceptibilidad de afectación directa a comunidades indígenas y no procede la Consulta Indígena.

En la audiencia también participó la titular del proyecto, Trusal S.A., quien junto con coincidir con los argumentos de la COEVA, sostuvo que los informes descartaron fundadamente todos los eventuales impactos significativos.

Tras los alegatos, el Tribunal integrado por los Ministros Iván Hunter Ampuero, Sibel Villalobos Volpi y Jorge Retamal Valenzuela, determinó dejar la causa en estudio.