Autoridades gestionan subsidio para la conectividad entre península Antonio Varas y Puerto Natales

Se requiere una barcaza que realice viajes regulares

La gobernadora de Ultima Esperanza, Ana Mayorga y el alcalde Fernando Paredes, se encuentran gestionando un subsidio para el transporte marítimo entre la península Antonio Varas y Puerto Natales.

El objetivo es poder contar con una barcaza que realice viajes regulares entre ambos puntos, con el fin de terminar con el aislamiento que afecta a los más de cien vecinos que viven en la otra orilla del canal Señoret.

Desde cualquier punto de Puerto Natales es posible ver la península Antonio Varas, que se encuentra a poco más de un kilómetro de distancia y a unos siete minutos en barcaza. Pese a este breve trayecto sus habitantes hoy se encuentran más aislados que los vecinos de Puerto Edén, que se hallan a 400 kilómetros de la capital provincial. Ello porque aunque se construyeron por un monto de $ 1.400 millones dos rampas en Puerto Natales y Punta Daroch en la península Antonio Varas, no se consideró un subsidio para contratar una barcaza. Hoy sus pobladores no pueden acceder a cosas tan básicas como la comida, la salud y la educación. Incluso el derecho que tienen todos los chilenos de votar se transforma en una dificultad y en muchos procesos electorales no han podido sufragar. En muchas ocasiones han tenido que esperar más de 15 horas para cruzar el canal o definitivamente han tenido que retornar a sus hogares al no encontrar una lancha pesquera o barcaza que los traslade.

La presidenta de la junta de vecinos Nº 40 que representa a los vecinos del lugar, Karen Barrera manifestó que “la conectividad que necesitamos es para solucionar nuestras necesidades básicas que son alimentación, salud y educación. Porque la gente de al frente no tiene negocios para comprar comida, no hay un colegio para llevar a sus niños ni una posta ante una urgencia, entonces cualquiera de esas necesidades tenemos que resolverla en Puerto Natales y para eso necesitamos conectividad”.

Agregó Barrera que “si bien las autoridades diariamente observan los cerros de la península Antonio Varas no tienen ni idea cuántas personas viven allí, ni en que condiciones”, recalcando que la península es el lugar más abandonado de la comuna y de la provincia.

Hoy piden un subsidio que permita contratar una barcaza que los una con Puerto Natales y así lograr la conectividad que hoy afecta el desarrollo humano y económico de sus habitantes.

Consultado sobre el particular, el alcalde Fernando Paredes manifestó que en su momento fue informado que los subsidios para este año ya estaban entregados.

Agregó que “abrigo la esperanza que el gobierno entregue una respuesta a este requerimiento y que este subsidio sea una prioridad para el ministerio de Transporte”.

Por su parte la gobernadora Ana Mayorga añadió sobre el subsidio de transporte que “la idea es que sea incluido dentro de este presupuesto que se está estudiando ahora para que parte en enero o marzo. Estamos agotando todos los medios para que esto salga adelante”.