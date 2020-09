Califican como discriminatorias las medidas de la seremi de Salud: favorecen a grandes empresas

Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Belén Davey La dirigenta atribuyó el aumento de casos Covid-19 en la comuna de Natales al mal manejo de la pandemia, por parte la autoridad sanitaria

La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Belén Davey, atribuyó el aumento de casos Covid-19 en la comuna de Natales al mal manejo de la pandemia por parte de la seremi de Salud y la discriminación de sus medidas que favorecen a las grandes empresas, mientras se “encierra en sus casas a los más pobres.”

La dirigenta vecinal expresó que en un momento dado se llegó a tener “cero casos” de coronavirus en la comuna. Ello lo atribuyó a la responsabilidad de los natalinos. Sin embargo en el tiempo se continuó autorizando el ingreso de personas de otras partes del país y de la región que trabajan para grandes empresas salmoneras y constructoras.

Se perdió la trazabilidad

Davey indicó que la esperanza que hubo en algún momento de retornar a la normalidad se truncó por la cantidad de casos que se han presentado en el último mes. Al respecto, la dirigenta dijo que “se ha perdido la trazabilidad, no tienen dónde poner a la gente con Covid positivo, no saben dónde están los focos de contagio. Todo esto ha sido responsabilidad del mal manejo que ha existido por parte de la seremi de Salud a nivel local”.

Indicó que lo anterior lo conversó con el seremi de Salud (s), Eduardo Castillo, quien visitó el fin de semana la comuna. Aunque nunca hubo una información oficial sobre esta visita, ella lo esperó en las afueras del hospital para tratar estos temas y para que “se escuche a los vecinos, porque se siguen tomando malas medidas, con cuarentenas que no corresponden, que no están bien armadas. Son cuarentenas que nos dejan en desventaja con respecto a las grandes empresas que supuestamente realizan ‘trabajos esenciales’ y sin embargo se le prohíbe a los natalinos que puedan trabajar, perjudicando a quien tuvo que reinventarse y crear una Pyme… Precisamente a ése, al que más le cuesta, al que no tiene que comer, lo encierran en su casa”.

Sobre la medida de contar con un PCR negativo y de extender la cuarentena obligatoria de 14 días a todas las personas residentes que retornen a la Región de Magallanes, Belén Davey calificó como insólita la disposición “ya que a nosotros, que estamos volviendo a nuestra tierra, nos encierran y sin embargo al que viene de otras regiones del país a trabajar en las salmoneras y a las constructoras puede viajar libremente los fines de semana a su ciudad natal para regresar el lunes siguiente a trabajar sin ningún problema a Natales, ¡es increíble!”.

Medidas centralistas

Agregó que “a nosotros nos atan de manos” lo que atribuyó a medidas centralistas que se aplican en la región, sin tomar en cuenta la diferenciación que existe entre los territorios.

Por lo anterior planteó que quien ingrese a la región debe venir con un PCR negativo y guardar 14 días de cuarentena o de lo contrario que se quede definitivamente en la región y se termine este sistema que calificó de “comparsa”.

Añadió ante la actual situación que “no podemos seguir de esta manera, porque hoy el trabajo lo tienen personas de otras regiones y los natalinos estamos cesantes y encerrados”.