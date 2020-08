Consejo de Defensa del Estado se querelló por fraude al fisco contra la directora de Obras Municipales

Se habrían pagado dos veces por los mismos trabajos La acción judicial es también en contra del representante de la empresa constructora que estuvo a cargo de los trabajos en el Hogar de Ancianos

El Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal por fraude al fisco contra la directora de Obras Municipales de Natales y contra el representante legal de la constructora Ferretería José Cárcamo Díaz E.I.R.L.

La presentación contra la arquitecto Ana Stumpfoll y el empresario Patricio Cárcamo (representante legal de la empresa contratista) fue realizada ante el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, el cual acogió el escrito y lo derivó a la Fiscalía local para su investigación.

El abogado procurador fiscal de Punta Arenas del Consejo de Defensa del Estado, Claudio Benavides, expresó en la querella por fraude al Fisco que en el proceso investigativo también se podrían configurar otros delitos y surgir otros partícipes.

De acuerdo al escrito, el delito se habría producido en el año 2015, en el marco de la realización del proyecto de normalización del Hogar de Ancianos Nuevo Atardecer, el cual fue financiado por el gobierno regional y donde la Municipalidad de Natales fue la Unidad Técnica encargada de la licitación, adjudicación y celebración de los contratos, supervisando técnicamente el desarrollo del proyecto.

La obra fue adjudicado a la empresa contratista Ferretería José Cárcamo Díaz EIRL, con fecha 6 de agosto del año 2015 por un monto de $271.866.805, provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, estableciéndose un plazo de ejecución de 144 días corridos, designándose como Inspectora Técnica de Obra (Ito) la directora de Obras Municipales, la arquitecta, Ana Stumpfoll.

Se pago dos veces por los mismos servicios

De acuerdo al escrito la profesional habría visado y timbrado facturas referidas a trabajos ya realizados, entregando al contratista la copia cedible de la factura -que le habilitaba a factorizarla- timbrada y firmada simulando que ésta ya contaba con la conformidad para su pago, en circunstancias que el Gore aun no había fiscalizado las obras y por tanto tampoco dado su conformidad. De este modo habría permitido que se pagara por los mismos servicios dos veces, sabiendo que aquello no correspondía porque sus prestaciones ya estaban cubierta por la primera factura. No informando al municipio ni al gobierno regional que había firmado la copia cedible de la factura, ni que la había entregado al contratista.

Respecto de Patricio Cárcamo -representante legal de la empresa- este habría colaborado en la defraudación al generar dos facturas por idénticos hechos. Una observada y factorizada (que nunca se debió pagar) y una segunda cobrando las obras contenidas en la primera de ellas. Ambas fueron cedidas a las empresas de factoring Eurocapital S.A. y Tanner S.A. quienes procedieron a su cobro.

El perjuicio fiscal que resulta de lo anterior se calcula en más de $71 millones.

Con respecto a la obra, el año 2016 la Municipalidad de Natales liquidó el contrato con la Ferretería José Cárcamo Díaz EIRL, quedando los trabajos inconclusos, los cuales los finalizó otra empresa por un monto superior a los $45 millones.

Querella a título personal

Consultado al respecto, el alcalde Fernando Paredes aclaró que se trataba de una querella personal contra la directora de Obras Municipales y un ex contratista, y que en nada involucraba al municipio de Natales. Indicó que recién había tomado conocimiento que el Consejo de Defensa del Estado había presentado esta querella personal, aunque sí contaba con antecedentes sobre la investigación que sobre el mismo hecho había realizado la Contraloría en su momento.