CORE aprobó 473 millones para construcción de nuevo Centro de Atención de la Corporación de Asistencia Judicial en Puerto Natales

Por unanimidad el Consejo Regional de Magallanes aprobó este miércoles 473 millones 407 mil pesos con cargo al Fondo de Desarrollo de Magallanes (FONDEMA 2020) para la ejecución del proyecto Reposición Centro de Atención de la Corporación Judicial en Puerto Natales.

Según lo informado en el trabajo de la comisión Infraestructura, el proyecto contempla la construcción de un edificio de un nivel destinado a oficinas públicas, las cuales albergarán las dependencias del Centro de Atención Puerto Natales de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana. La superficie a intervenir corresponde a 260 metros cuadrados en un terreno cedido por la secretaría regional ministerial de Bienes Nacionales, ubicado entre las calles Santiago Bueras y Oscar Vidal. La obra permitirá contar con un recinto moderno y seguro para la atención del público y disponer de espacios laborales adecuados a fin de ampliar la dotación de funcionarios especializados y alumnos postulantes.

El presidente de Infraestructura, Miguel Sierpe, tras emitir su voto favorable y destacar las virtudes de proyecto, manifestó su preocupación respecto a la vía de financiamiento “a pesar de estar de acuerdo, no me parece que el descriptor sea el Fondema, fondo que fue creado fundamentalmente para generar actividades que fomenten la actividad productiva en Magallanes y no para financiar obras que deberían estar a cargo de los ministerios”, señaló.

Por su parte, el consejero de Última Esperanza, Tolentino Soto, valoró el apoyo de los consejeros y comentó “la Corporación de Asistencia Judicial concurre con la atención de personas de escasos recursos que no tienen los medios para pagar una defensoría y la justicia debe ser impartida para todos. Esta corporación no depende del ministerio de Justicia, por tanto aquí hay un desafío que es platear que la incorpore. No es posible que a la luz de la reforma procesal penal se construyeron grandes infraestructuras para fiscalías y tribunales y la corporación deba atender en veinte metros cuadrados y con gente esperando en la calle”, afirmó.

Finalmente la consejera de la misma provincia, Yammy Warner, manifestó “vemos que las condiciones en las cuales se está atendiendo a la gente de Puerto Natales no son las óptimas y más aun considerando la importancia del distanciamiento social, estamos haciendo miles de llamados pero tampoco generamos las condiciones. Esta obra beneficiará no solo a la corporación sino a todos quienes necesitan tramitar temas de familia, laborales y otros que hoy no están siendo abordados porque no existen los medios tanto en dotación de personal como tampoco en infraestructura para poder dar respuesta a todo ello”, concluyó.