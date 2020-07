CORE aprobó ejecución de dos proyectos FRIL que mejorarán Escuelas y Liceos en Puerto Natales

El Consejo Regional aprobó en la sesión plenaria N°15 efectuada este miércoles, la ejecución de dos iniciativas presentadas por el municipio de Puerto Natales que serán financiadas a través de los recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL 2020).

Se trata del proyecto “Mejoramiento de Liceos y Escuelas Municipales” que considera los liceos B-11, Gabriela Mistral, C-1, Luis Cruz Martínez y las escuelas F-2 Nicolás Mladinic, G-7 Fronteriza Dorotea y la “Conservación Escuelas E-1, E-3 y E-5”. Ambos contemplan la reposición de pintura en muros y techos de pasillos, aulas, oficinas, baños y bodegas representando una inversión total de 152 millones 889 mil pesos con cargo a los recursos FRIL asignados al municipio de Puerto Natales. Para la ejecución de las obras se contempla la contratación de aproximadamente cincuenta personas por cuatro meses, en su mayoría población que se ha visto afectada por la pandemia del COVID-19.

El presidente de Infraestructura, Miguel Sierpe, manifestó “estando de acuerdo con la tranquilidad que significa para muchas personas este trabajo que se ha trasformado en una modalidad habitual para los municipios, quisiera sugerir ser más ingeniosos y buscar la forma de generar empleos dignos con seguridad social, imposiciones y respetando los derechos laborales que deben tener los trabajadores, esta debe ser una herramientas de emergencia”.

Asimismo el consejero, Ramón Lobos, comentó “es importante llegar con recursos a las familias directamente pero también lo es que los recursos FRIL consideren la salvaguarda que estableció la Contraloría en la revisión a efectuada el año 2016 a la municipalidad de Punta Arenas, en el sentido que se privilegie un listado de personas cesantes a través de la Omil y no a los contactos de alguien o pitutos, el estar en pandemia no impide tomar los resguardos”, insistió.

Finalmente la consejera, Roxana Gallardo, argumentó “las iniciativas FRIL van en directo apoyo a las familias que lo están pasando muy mal en este momento ya que representan una posibilidad de trabajo. Las personas que acceden a estos puestos de trabajo son obreros, dueñas de casa y personas que muchas veces no tienen una profesión y no cuentan con las herramientas necesarias para acceder a otro empleo, así que me alegra aprobar estos recursos”, concluyó.