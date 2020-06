Denuncia de alcalde Fernando Paredes contra un diario electrónico fue desestimada por la Fiscalía

Por presuntos delitos de calumnias e injurias La información publicada abordaba el proyecto de reposición de luminarias de Natales por parte de la cuestionada empresa Itelecom

La Fiscalía de Puerto Natales desestimó iniciar una investigación por la denuncia realizada por el alcalde Fernando Paredes, por presuntos delitos de calumnias e injurias, a raíz de una publicación en un diario electrónico sobre la licitación del proyecto de reposición de luminarias del alumbrado público de la capital provincial adjudicada a la cuestionada empresa Itelecom.

De acuerdo al criterio de la fiscal Lorena Carrasco la denuncia presentada no contenía antecedentes que sean constitutivos de los mencionados delitos, que no se podía encuadrar dentro de algún ilícito contemplado en el Código Penal y que al no revestir caracteres de delito se abstenía de toda investigación.

Ha mediados de mayo el alcalde Fernando Paredes denunció ante la Fiscalía de Puerto Natales a quienes resultasen responsables de los delitos de calumnias e injurias contra los funcionarios municipales integrantes de la Comisión Evaluadora que adjudicó el proyecto de reposición de luminarias Led a la empresa Itelecom, la cual está siendo investigada por presunta corrupción.

En su presentación, el alcalde Fernando Paredes se refirió a dos crónicas publicadas en la página web: www.eltirapiedra.cl (página registrada por el comunicador, Moisés Oyarzo) referidas a la licitación de la reposición del alumbrado público con luminarias Led, que fue adjudicada a la empresa Itelecom por un monto levemente superior a los $1.590 millones ($500 millones más que la oferta más barata). Pese a esta diferencia en el monto el proyecto le fue adjudicado a Itelecom por parte de la comisión evaluadora integrada por los funcionarios municipales Raúl Jara, Pablo Vidal, Walter Gómez y Yamile Díaz.

En su momento el equipo editorial del diario electrónico El Tirapiedra manifestó que la denuncia efectuada por la autoridad comunal no tenía sustento legal y que obedecía al desconocimiento sobre la labor periodística de informar.