Desesperada madre viajará a Santiago en busca de un diagnóstico certero para su bebé

Un tipo de epilepsia no definida afecta a su pequeña de un año 8 meses Se encuentra haciendo campaña para reunir fondos para costear el viaje y la estadía

Con bazares y rifas una madre busca reunir los fondos necesarios para viajar a Santiago en busca de un diagnóstico certero sobre el tipo de epilepsia que afecta a su pequeña de un año 8 meses.

Dahiana Osorio es la madre de la pequeña Dayra, quien junto a su gemela Constanza nacieron prematuras con 30 semanas de gestación, por lo que debieron de estar dos meses internadas. Nacieron con síndrome de membrana hialina (los pulmones muestran una deficiencia en la producción de surfactante, líquido que permite a los alvéolos permanecer abiertos durante la ventilación pulmonar), conducto arterial persistente (afección en la cual el conducto arterial no se cierra), apnea y derrame cerebral grado 1. A los pocos días de estar en su hogar debieron ser aeroevacuadas de urgencia a Punta Arenas por haber sufrido una infección por virus sincicial (30 de julio de 2018).

Diagnosticadas con epilepsia

Dahiana Osorio a mediados del año pasado comenzó a encontrar a su hija Constanza cianótica (color azulado de la piel y las mucosas) e incluso debía moverla para que reaccionara. En el hospital de Natales le diagnosticaron que sufría de una apnea por obstrucción. Sin embargo, en Punta Arenas, donde le realizaron un encefalograma, encontraron que sufría una epilepsia, sin determinar su tipo.

Al poco tiempo, antes de la Navidad de 2019, su hermana Dayra comenzó a realizar movimientos involuntarios, no reaccionando cuando le hablaban y presentando hipotonía, entre otros síntomas. A nivel local no se pudo hacer nada y la enviaron a su domicilio, por lo que su madre la trasladó a Punta Arenas donde logró que una neuróloga ordenara la realización de un encefalograma el cual salió normal. Sin embargo por los síntomas descritos y las grabaciones efectuadas por su madre cuando la pequeña hace los episodios, le indicaron que se trataba de una epilepsia, sin establecer tampoco su tipo.

Pese a no contar con un diagnóstico certero en los hospitales de Puerto Natales y Punta Arenas le entregaron un tratamiento medicamentoso a la pequeña. Su madre manifestó sobre este punto que “no puedo darle un medicamento si no tiene un diagnóstico. No sé que tipo de epilepsia tiene la niña”.

Bazares y rifas

Ante ello decidió llevarla a Santiago, para lo cual se encuentra realizando bazares y rifas. “Prefiero saber realmente que tiene mi hija a seguir esperando una hora. Todavía estoy esperando la hora de escáner que le fue entregada con alta prioridad al igual que la resonancia magnética”, expresó.

Su viaje espera hacerlo lo antes posible para contar con un diagnóstico que le dé certezas sobre la condición de sus pequeñas.