Dializados de Puerto Natales venden números de rifas para pagar consumos básicos de su sede

Agrupación reúne a 44 enfermos renales Esperan que pronto se regularice la cancelación de las boletas de consumo, también con el aporte municipal

Esperanzado por un lado, pero por otro, un poco contrariado, se manifestó Walter Vera, actual presidente de Aditer, la agrupación de Natales que reúne a 44 dializados quienes tienen que sobrellevar la pesada carga de convivir con una enfermedad que los va desgastando poco a poco.

Agradecimiento a personas e instituciones

Walter Vera tiene un listado de personas a quienes a agradecer por su compromiso y apoyo irrestricto a la agrupación. “En primer lugar, a Humberto Zúñiga Romero, quien permanentemente nos está apoyando; él nos cancela el cable que necesitamos para distraernos las cuatro horas diarias que tenemos que estar en diálisis. Agradecemos, también, a Arturo Pérez Velásquez, quien es nuestro padrino, y a radio Natales, el espacio donde nosotros damos a conocer nuestras actividades e inquietudes. Luego, agradecemos al diario La Prensa Austral, por la cobertura que siempre nos han brindado, infinitas gracias.” Vera, igualmente, realizó un encarecido llamado a los particulares y empresarios que deseen colaborar, a contactarse con la agrupación, quienes tienen sus puertas abiertas para recibirlos.

Falencias y detalles de la sede de la agrupación y boleta de consumo eléctrico

“Pero la verdad, es que junto con todos los agradecimientos, tenemos que dar a conocer algunas situaciones que no son muy agradables. Estamos disconformes con la entrega de la sede, que salió con varias fallas y detalles, por ejemplo, con los cerámicos de la pared que se caían, algunos enchufes mal colocados, la campana de la cocina, las barandas de seguridad quedaron sueltas. Si bien es cierto, todos estos detalles se han ido subsanando, nos da la impresión que los trabajos fueron realizados por personas que no estaban capacitadas”.

Walter Vera, continúa relatando que “para sorpresa de todos, nos llegó una boleta de consumo eléctrico, siendo que nosotros no hemos ocupado la sede, salvo una vez al mes y, además, estuvo sin electricidad por tres semanas. Nos explican que no hay empalme y que sí o sí hay que cancelar la boleta. Luego, ésta llegó a nombre del alcalde Fernando Paredes y hemos realizado las consultas del caso. Y no está muy claro el asunto”.

Venta de números de rifas

Los dializados explican que, si bies es cierto, el municipio de Natales se comprometió con ellos ha hacerle un aporte de 100 mil pesos mensuales a contar de marzo, ellos han tenido que obligadamente recurrir a la venta de números de rifa para contar con recursos para autofinanciarse y cancelar sus consumos. Asunto que les implica un doble esfuerzo, pues, su enfermedad es muy desgastante y no están en igualdad de condiciones con respecto a las personas sanas. Cosas que para el común de la gente son muy básicas, para un dializado es muy complicado.

“Necesitamos un sicólogo y un nefrólogo permanente”

Por otra parte, Vera planteó que en cuanto al servicio médico hacia los dializados, requieren para atención de los asociados un sicólogo, el cual lo están solicitando desde hace cuatro años y, también, un especialista nefrólogo que tenga el carácter de permanente.

Ellos están confiados, de que a través de las autoridades de salud y el Hospital Augusto Essmann Burgos, pudieran avanzar en resolver esta situación y contar con una atención médica integral para los dializados.