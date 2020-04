El turismo enfrenta su momento más complicado y un incierto futuro

A raíz de los efectos de la pandemia de coronavirus El presidente de la Asociación de Hostel y Afines de Natales, Andrés Gader, dijo que no ve de parte del gobierno una mayor preocupación para ayudar a los actores locales de este sector

Su momento más crítico desde hace muchos años y enfrentados a un futuro incierto se encuentra la industria del turismo en general y en particular en Ultima Esperanza, tanto los medianos y pequeños empresarios como los trabajadores que se desempeñan en este rubro.

Su aporte a la economía local es algo que se percibe en especial en el comercio, los servicios y en el dinero circulante en la ciudad.

Por ello, el sector pide una mayor preocupación de las autoridades para ir clarificando un futuro que se ve problemático, en especial lo que sucederá a partir de la próxima temporada. Aunque entienden que el gran problema hoy es el coronavirus y su consecuencia en la salud pública, la economía y las fuentes de trabajo es algo que tampoco puede soslayarse en estos momentos.

Así lo planteó el presidente de la Asociación de Hostel y Afines de Natales y vicepresidente del Barrio Comercial Natalis, Andrés Gader Vargas. Quien manifestó que su labor gremial le permite tener una mirada sobre las consecuencias que ha traído para el turismo la pandemia del Covid- 19 y su impacto en el comercio natalino.

Expresó que aunque tenían antecedentes sobre las consecuencias de la pandemia, viendo lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo, nunca lograron dimensionar la magnitud en la economía local. Aunque enero y febrero fueron buenos meses para el sector y marzo se inició auspicioso, el abrupto término de la temporada con el cierre del Parque Nacional Torres del Paine provocó una serie de situaciones conflictivas tanto para ellos como para los turistas que aún estaban en la zona.

Un golpe duro

“Fue algo caótico. Un duro golpe para todos. Hoy debemos enfrentar nuestros compromisos económicos, sobrevivir durante todo el invierno y lo más triste la cesantía que se ha producido en el sector. Son hogares que se han quedado sin ningún sustento y eso es algo que nos complica mucho, porque son colaboradores con los cuales se tienen lazos y que tienen una expertis en la industria que no podemos desechar, sin embargo no contamos con los recursos para mantenerlos con nosotros”.

Agregó que “estamos en un momento complejo y muy triste, porque además el turismo es un sistema que sustenta una serie de otras actividades que giran en torno a esta industria. Hoy la gente entiende que el turismo mueve en gran parte la economía de Puerto Natales”.

Críticas a las autoridades

Frente a este panorama desolador no ve de parte del gobierno una mayor preocupación. En un momento dado se habló de apoyos bancarios, los que lamentablemente en la práctica no se concretan. Indicó que todas las ayudas se calculan de aquí a tres meses sin entender que “el turismo mínimo hay que pensarlos en plazos superiores a 12 meses. En este momento no vemos muy auspiciosa la temporada que viene, así que estamos muy preocupados. Nadie está viendo la importancia que tiene el turismo. No hay una política de Estado y no se quiere entender que el turismo impacta en el transporte, en el comercio, en diversos servicios y en sus empleados”, enafatizó.

Hasta ayer no habían tenido ningún tipo de información ni la visión de las autoridades de cómo viene el futuro para esta industria. “Hoy existen las tecnologías para mantenernos comunicados. No hay ningún llamado para efectuar una teleconferencia y ver entre todos como salimos de este problema”, criticó.

Indicó que los países están fortaleciendo su turismo interno que será sin duda una forma de mantener esta industria en los próximos años, tomando en cuenta que no se sabe cuál será el comportamiento de los turistas extranjeros y si existirá el interés de viajar a otros países. Además dijo que hasta el momento se ha promocionado la Patagonia como un destino único y que en el futuro habrá que ver como se implementa una estrategia para diferenciar la Patagonia chilena de la argentina.

Incierto turismo de cruceros

Por otra parte se desconoce el comportamiento que tendrá el turismo de cruceros, aunque se prevé una fuerte baja y que sucederá con las aerolíneas de bajo costo, muchas de las cuales serán absorbidas por otras.

“Realmente no sabemos que va a pasar y no vemos un mayor interés de parte del gobierno por el turismo”, volvió a remarcar.

Puso como ejemplo de este desinterés el hecho que el Consejo Regional no haya aprobado el Plan de Promoción para este año.