En un 73% disminuyó donación de sangre

En Natales

En un 73% disminuyó la donación de sangre en el hospital de Natales, lo que se atribuyó en el centro asistencial a un efecto colateral del coronavirus, que lo mantiene hoy con un stock crítico de unidades de sangre.

La notable disminución de donadores no es específico del Hospital Augusto Essmann, ya que es una situación que se ha dado a nivel nacional.

Ante ello la Unidad de Medicina Transfusional del hospital natalino realizó un llamado a la comunidad a donar sangre, debido a que el recinto de salud se encuentra con un stock crítico de unidades, fundamentales para atender situaciones de riesgo vital.

La tecnólogo médico jefe (s) del Servicio de Laboratorio, Hisgliandy Fuentes, expresó que “la donación de sangre siempre ha sido segura, pero ahora estamos extremando las medidas para que esto sea aún más seguro y para evitar el contagio del coronavirus”.

La Unidad de Medicina Transfusional funciona los días martes y jueves de 10 a 13 horas, y en caso de consultas se pueden comunicar al teléfono 61 2 452191.

Añadió la profesional que “la labor sanitaria requiere un importante número de unidades de sangre que aseguren su disponibilidad para casos de emergencia o procedimientos quirúrgicos. Entendemos la preocupación de la comunidad, pero donación es una responsabilidad social, la sangre no se puede fabricar, sólo se puede obtener de donantes por lo que es imprescindible tomar conciencia y tomar la decisión de ser un donante altruista en este periodo de contingencia”.

Los donantes deben cumplir ciertos requisitos como poseer cédula de identidad, ser mayor de 18 años y menores de 65, pesar mas de 50 kilos, no estar en ayuna, no haber ingerido alcohol en las últimas 12 horas, no estar embarazada y no estar resfriado o presentar fiebre.