Ex subdirectora de Gestión del Cuidado demandó al Servicio de Salud Magallanes

Enfermera Jennifer Schulz pide retornar al cargo que desempeñaba en el hospital Augusto Essmann

Una demanda por vulneración de derechos fundamentales en relación laboral presentó contra el Servicio de Salud Magallanes, la ex subdirectora de Gestión del Cuidado del hospital Augusto Essmann, la enfermera Jennifer Schulz.

En la demanda -presentada ante el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales- la profesional universitaria pide que se ponga término a esta vulneración de derechos, restituyéndola en su cargo de subdirección de Gestión del Cuidado del hospital natalino. Además, solicita que sea indemnizada por el daño moral sufrido por una suma de $50 millones; que el Servicio de Salud Magallanes le pida disculpas públicas a través de una emisora local y que reciban 12 horas pedagógicas de Vulneración de Derechos Fundamentales las personas que ejerzan cargos de jefaturas en el servicio y Hospital Augusto Essmann Burgos.

Jennifer Schulz fue contratada en abril del año 2003, donde lideró el proceso de puesta en marcha de la nueva Unidad de Diálisis en el hospital de Puerto Natales que comenzó a funcionar el 3 de diciembre de ese año (hasta ese momento los enfermos renales debían viajar a Punta Arenas). Posteriormente se desempeñó como la enfermera jefe hasta abril del año 2009, donde asume como coordinadora de Recursos Humanos Paramédicos. El 2014 se ampliaron sus atribuciones y fue nombrada enfermera jefe de Gestión del Cuidado del hospital Augusto Essmann. Ello se sumaba al hecho que desde el año 2010 era, por resolución, la referente técnico del proyecto reposición del hospital, participando en todas sus etapas, obra que fue inaugurada el 1 de septiembre del año 2017 por la entonces Presidenta Michelle Bachelet. Ese mismo mes, Jennifer Schulz postuló y asumió como subdirectora de Gestión del Cuidado de este centro asistencial.

La profesional indica en su demanda que en el transcurso del año 2018 comienzan a ocurrir una serie de “situaciones irregulares”, que culminaron con el fallecimiento del pequeño de 8 meses Diego Ignacio Torres Pérez, ocurrida el 15 de julio de ese año en el hospital Clínico de Magallanes, tras ser evacuado desde el hospital de Puerto Natales al ser afectado por un virus respiratorio sincicial.

El lamentable hecho produjo protestas de la comunidad y de los mismos funcionarios del centro asistencial. En medio de este clima se efectuaron una serie de modificaciones, como el cambio de director del hospital, entre otros.

El 13 de septiembre del año pasado, Jennifer Schulz fue sacada de su cargo por parte de la directora (s) del Servicio de Salud Magallanes Karin Uribe, quien llegó acompañada por las doctoras María Isabel Iduya y Claudia Nocera.

Las causas de su remoción, que fue efectuado de forma denigrante según denuncia Schulz, serían supuestas “falencias graves” en su gestión, las cuales hasta el momento desconoce. Tras abandonar sus funciones no tuvo un lugar fijo de trabajo, ni se le encomendaron de inmediato nuevas funciones, quedando finalmente como enfermera de Gestión de Camas. En el escrito, la profesional indica que “creo no ser merecedora del trato vulneratorio del cual fui víctima, después de tantos años de mi vida entregados a mi institución a la cual tanto quiero, donde no se valoró ni respetó mi trayectoria, ni mi compromiso, ni mi conocimiento a la hora de culparme y sacarme de mi jefatura como una delincuente, porque así me lo hicieron sentir”.

Durante sus 15 años como funcionaria del Servicio de Salud Magallanes, Jennifer Schulz siempre ha sido calificada con nota de excelencia (nota 7) y sus informes de desempeño se refieren a su “excelente” función en las distintas responsabilidades que le han otorgado”. Presentando sólo notas meritorias en su hoja de vida funcionaria.