Falta de conectividad afecta el desarrollo social y económico de la península Antonio Varas

Fotos Gabriel Leiva

La falta de una barcaza que realice viajes regulares entre Puerto Natales y la península Antonio Varas atenta contra el desarrollo social, humano y económico de sus habitantes.

La difícil situación fue expuesta por el ex consejero regional Hernán García Oñate, quien vive en el lugar junto a su familia y aproximadamente 200 pobladores más.

Se trata de una zona ganadera (ganado ovino y bovino) con una gran proyección turística por los paisajes que posee, entre los que se destaca el canal de las Montañas, donde se pueden contemplar siete glaciares, bosques propios de la zona de los canales e incluso vestigios de los grupos nómades que transitaban por el lugar como son las pinturas rupestres, que se encuentran en distintas terrazas de los cerros que la circundan. A ellos se suma el Parque Nacional Alacalufes, con sus múltiples fiordos y canales. También sus costas cuentan con una serie de pisciculturas de la industria del salmón.

Este desarrollo incipiente fue la base para la ejecución de un ansiado proyecto que buscaba unir con barcazas la península Antonio Varas con Puerto Natales, cuyas orillas se encuentran separadas por el canal Señoret, a una distancia aproximada de un kilómetro y medio, que se logra surcar con una navegación que no demora más allá de los 10 minutos.

Para concretar la conectividad entre ambas zonas se construyeron dos rampas para barcazas, una de ellas en la costanera de Puerto Natales y la restante en punta Daroch, en la península.

La obra inaugurada el 20 de junio del año 2011 tuvo un costo superior a los$1.400 millones. En ambos lugares se construyeron terminales de pasajeros para que los usuarios de las barcazas estuviesen protegidos mientras esperaban embarcarse.

La mencionada iniciativa además forma parte de un proyecto mayor como es la conectividad del país por territorio nacional, siendo el mencionado terminal de barcazas el inicio del camino al fiordo Staines, donde se han invertido miles de millones de pesos y que aun se encuentra en ejecución.

Falta de conectividad

Sin embargo toda esta proyección de desarrollo no se ha concretado. Para Hernán García Oñate ello se debe a la falta de conectividad, porque el proyecto consideró la construcción de rampas, pero nunca un subsidio para interesar a un privado a entregar un servicio regular de barcazas para superar el aislamiento que afecta al lugar y en especial a quienes habitan ese territorio.

Hoy sus habitantes deben apelar a la buena voluntad de los pescadores artesanales para llegar a Puerto Natales a realizar un trámite o lo que es peor para una atención de salud. Además se ven obligados a pagar altos costos para sacar la producción ganadera de sus campos.

Agregó que “hay una parte que no se está haciendo como era vender esta zona de manera efectiva y masiva y eso es lo que estamos buscando con la implementación de un sistema de conectividad. La mejor forma de crecer es integrar territorio a través de la conectividad” expresó.

Para respaldar sus palabras citó a la actual ministra de Transportes, Gloria Hutt, quien dijo el año 2013 cuando era subsecretaria de esta misma cartera que “la conectividad entre los diferentes puntos del país es vital para el desarrollo económico y social, por eso una de nuestras prioridades es que las personas independientes de donde vivan tengan acceso a oportunidades y recursos sin que la distancia con el centro urbano sea un factor determinante. Eso estamos logrando a través de los servicios para zonas aisladas y con estos subsidios en particular”.

Emplazamiento a las autoridades

Indicó García Oñate que para superar la situación de aislamiento de la península Antonios Varas también existen subsidios mediante el Fondo de la Ley Espejo del Transantiago. “Si es que no se ha olvidado la ministra existe este fondo del Transantiago”. Añadió que también existe el Fondo de Apoyo Regional (Far) que en Magallanes no se está usando para lo que fue hecha esta ley como es la conectividad para zonas aisladas”.

Acotó que “el presupuesto del año 2018 fue de 850 millones de dólares, así que no me venga a decir la ministra (Hutt) que no hay dinero para poder conectar la península Antonio Varas”.

Por otra parte expresó que “el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes (Marco Mella) no se conoce acá en la provincia. Alguien no está haciendo la ‘pega’. El Presidente de la República (Sebastián Piñera) en su último discurso dijo que el camino Natales-Fiordo Staines continuaba, pero al no haber conectividad dudo mucho que pueda seguir este camino”.

Destacó que a nivel local ha contado con el apoyo del alcalde Fernando Paredes y de la gobernadora de Ultima Esperanza, Ana Mayorga, pero que “el seremi de Transportes ni siquiera ha contestado las cartas que se le han enviado” expresó.

Lamentó que un proyecto importante como fue la construcción de los terminales de barcazas finalmente no hayan logrado su objetivo y que lo anterior es posible subsanarlo de forma rápida y eficiente destinando un subsidio que finalmente será una inversión al lograr el desarrollo de un amplio territorio hoy en día olvidado.