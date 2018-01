Gremio de hostales critica sistema de reservas usado en el Parque Nacional Torres del Paine

Para pernoctar en los campamentos o refugios de montaña Dirigente sostiene que es necesario cambiar el actual procedimiento, considerando que ha funcionado de forma deficiente y, lo más importante, previendo ya el trabajo para la próxima temporada turística

Andres Gadler, el activo dirigente del gremio AGHyAN (Asociación Gremial Hostels y Afines Natales), que agrupa a 16 pequeños empresarios natalinos, manifestó la preocupación por la que atraviesa estos días su sector, dado que de acuerdo a datos que manejan evidencian una baja del 20 por ciento en el movimiento del rubro, esto respecto de la temporada anterior. Ello, sumado a un manejo deficiente del sistema de reservas online, de los campamentos concesionados y de los que administra Conaf.

“La promoción que hizo el gobierno, el revuelo que causó lo de la Octava Maravilla o cuando uno aparece en Lonely Planet (importante editora de guías de viajes en el mundo), produce el efecto que la gente comienza a viajar como locos hacia acá…hacia el destino Torres del Paine”, señala el dirigente.

“Ahora bien, se hizo un estudio por parte de la Fundación Cequa (Centro de Estudios del Cuaternario), del cual nosotros no estamos muy de acuerdo… pero nunca nos juntamos a hablar de cuál era la real capacidad del Parque, en cuanto a qué cantidad de turistas podía absorber realmente cada campamento. Y así tienes una demanda turística descontrolada. Ha faltado planificación”, asegura Gadler.

Por su parte, -prosigue- también la Conaf no tenía preparados los campamentos para recibir esta avalancha de gente.

“Y en cuanto a los sectores concesionados a privados, el problema que tenemos con Vértice, por ejemplo, es que está hecho un contrato sin ver las posibilidades de los cambios y las modalidades de turismo que hay. Por ello, en esta problemática existe una sumatoria de situaciones y factores que vienen de mucho tiempo atrás”, sostiene el dirigente.

Sistema de reservas

“Cuando hablo como institución, está todo documentado, nosotros, la verdad nos cansamos, existe un manejo deficiente del sistema de reservas online y los mismos turistas nos lo dicen y tenemos las cancelaciones y la gente que nos solicita ayuda… Yo, defiendo a muerte a Conaf, por que haga bien o mal su trabajo, debe existir una institución que administre y controle el Parque, pero tiene que ir mejorando, necesariamente”, expresa Gadler.

Cuestionamientos a empresas

El dirigente de los hostales, continúa analizando la situación imperante y señala que “cuando nosotros planteamos en el Segundo Manifiesto de las agrupaciones que se hizo público “la realidad del Parque, hoy en día, es que tiene concesionarios y privados en lugares estratégicos que han utilizado el recurso sin medir las consecuencias y a pesar de las críticas que estos suelen realizar, han aprovechado el intento por parte del Estado de ordenar y planificar la demanda del mismo, para su propio beneficio. Que tengamos un propietario de tierras dentro del Parque no es el eje del problema (Fantástico Sur), siempre y cuando acate las medidas de manejo que se intentan cumplir y no manejarse como un ente independiente que no tiene obligaciones ni consecuencias por lo que pueda realizar dentro del Parque. Ante esta situación y ante la negativa de generar un gestor de reservas unificado por las dos empresas (Vértice y Fantástico Sur) que manejan los campamentos y refugios dentro de los dos circuitos más demandados y conocidos a nivel mundial, y los campamentos libres del Estado, es que comenzó a verse afectada en gran parte la economía local. Las soluciones para descomprimir el Parque y generar una demanda transparente y libre para todos aquellos visitantes nacionales y foráneos son a corto plazos simples, tan sólo hace falta voluntades conjuntas y un trabajo a conciencia que permita usar el recurso no solamente en forma de discurso reiterativo hacia la comunidad, sino que realmente en acción, de una manera responsable, sustentable y principalmente ética”; es por que, efectivamente, es de tal envergadura la problemática que afecta al Parque Nacional Torres del Paine, que requiere de un trabajo mancomunado y de aunar distintas voluntades y criterios, pero no defendiendo intereses duopólicos o tratando de pasar por arriba de los pequeños empresarios natalinos o de los trabajadores”.

Reunión en la gobernación

Gadler afirma que gestionaron una reunión con el gobernador provincial José Ruiz Santana, quien los recibió para escuchar sus planteamientos como agrupación. “Hicimos la denuncia del duopolio en una reunión en la gobernación provincial, el gobernador llamó a la directora de Conaf y, seguidamente, nos reunimos a plantear la problemática junto con ella. Después de esto viene una multa grave en contra de Vértice por haber realizado las reservas de forma manual, además de no responder más de cinco mil mails”, indica Gadler.

Gestor de Reservas Unificado

Gadler señala que para un buen funcionamiento, mejor gestión y para beneficio de todos los operadores, privados y públicos, se hace necesario cambiar el actual sistema de reservas, considerando que ha funcionado de forma deficiente y, lo más importante, previendo ya el trabajo para la próxima temporada turística “por que no puede ser que uno entre a la página (web) y esté un día para hacer la reserva y no funcione, por ello, solicitamos uno que funcione secuencialmente, que sea fácil y transparente, un Gestor de Reservas Unificado, como el que funciona en los grandes parques del mundo”, concluye.