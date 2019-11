Gremios del turismo calculan en un 50% la disminución de visitantes en Puerto Natales

En comparación a igual periodo de 2018 Hostales, comercio y ventas de artesanías se han visto afectados

Los gremios del turismo calculan una baja de un 50% aproximadamente de visitantes para esta época del año en comparación a igual periodo de 2018, en la ciudad de Puerto Natales.

Aunque no existe un instrumento que pueda determinar la visitación que recibe la capital de la provincia de Ultima Esperanza, los dirigentes gremiales de hostales y de los artesanos calcularon que hasta ahora ha llegado la mitad de los turistas que esperaban, afectando sus actividades y el comercio en general de la ciudad.

Para los 25 locatarios del Pueblo Artesanal Ether Aike la situación que enfrentan es preocupante. El administrador del recinto, Javier Torres, manifestó que la venta de artesanías se ve directamente afectada por la baja de visitantes y por la situación que enfrenta el país, que se ha traducido en una disminución de reservas en hostales y de clientes para los operadores turísticos. “Se trata de gente que no llega a Natales y eso nos afecta directamente a nosotros. Yo creo que ha bajado casi un 50% de las ventas hoy en día en el pueblo artesanal”.

En diversas reuniones han analizado las estadísticas y las ventas del año pasado, presentándose una baja considerable.

Lamentó que en momentos de crisis, como incendios que han afectado al Parque Nacional, los problemas que hubo el año pasado por el tema de los cortes de agua potable o los paros de servicios, como Aduanas, el gobierno no tenga un plan estratégico para solucionar estos serios inconvenientes y controlar su impacto en la economía local.

“Siempre en temporada hay problemas y siempre es lo mismo, las autoridades no entregan soluciones, ni siquiera de parche. Vienen, nos escuchan y se van. Hoy en día mi sector está preocupado y ojala que tengamos una pronta solución a este problema”, indicó.

En el caso del pueblo Ether Aike dijo que se trata de 25 familias que viven de la venta de sus creaciones. Por la alta demanda en esta época del año generalmente son abastecidos por otros artesanos, sin embargo ante la situación que se enfrenta a nivel local hoy no se está “comprando nada”, acotó.

“Tienen que escucharnos”

Otro sector afectado son los hostales y residenciales, que generalmente trabajan con el visitante diario o el mochilero, los cuales han disminuido en los últimos años. A ello, desde octubre, han debido sumar la situación que afecta al país. “Estamos todos en crisis por la falta de gente, la falta de turistas”, manifestó la presidenta de la Asociación de Hostales y Residenciales, Noemí Ojeda, que representa a 35 asociados.

Lamentó que nunca hayan tenido apoyo de nadie y que finalmente terminan solos solucionando los problemas.

Sin embargo, dijo que hoy “la idea es la que la gente se ponga la camiseta y que las autoridades velen por nosotros. Somos la puerta de entrada a la Octava Maravilla del Mundo, no tenemos nada bueno acá, no tenemos caminos y no tenemos autoridades que velen por nosotros”.

Calificó como vergonzoso lo sucedido la semana pasada con la visita del intendente regional José Fernández Dübrock, parte de su gabinete y directores de servicios. Por ello dijo que “creo que hoy día alguien tiene que escucharnos, nosotros estamos trabajando fuerte como directiva, nosotros estamos en la lucha pero necesitamos autoridades que nos ayuden”.

Sobre las reservas dijo en algunos casos han bajado entre un 50 a un 60%.

El escenario ha cambiado en los últimos años. El pasajero es distinto, ya no se trata del mochilero, sino de un cliente mucho más exigente. A ello, se sumó el tema de las reservas en el Parque Nacional Torres del Paine, ahora la crisis social y el aumento de los hospedajes ilegales, que no son fiscalizados por la autoridad competente.

Aunque estos problemas son conocidos por todos acotó que “no tenemos autoridades que nos apoyen. Estamos cansados de golpear puertas, cansados de alegar y nadie nos hace caso”.

Indicó que en huertos de media hectárea hay diez cabañas que no cuentan con agua y que reciben la alimentación de electricidad de inmuebles vecinos, sin embargo “nadie fiscaliza esa ilegalidad y no se porqué, si nosotros pagamos nuestros impuestos”.

Decepción total

El presidente de la Agrupación de Hostel y Afines y presidente del Barrio Comercial Natalis, Andrés Gader, se refirió al encuentro que sostuvieron la semana pasada con el intendente Fernández, indicando que “en su momento lo califique como un ‘trago amargo’, pero más que eso es una ‘decepción total’. Esperábamos de parte del intendente y de quienes le acompañaban que tuvieran más ganas de trabajar. Nunca existió el compromiso de sentarse a trabajar realmente y decir cuál es la solución”.

Agregó que para salir de los problemas más que dinero se requiere, de parte de las autoridades, gestión. “Nosotros estamos teniendo problemas desde hace muchos años y siguen siendo los mismos problemas porque hay una absoluta y total falta de gestión”.

Por otra parte calificó a la Conaf como una entidad insensible a los problemas que tiene la sociedad. Al respecto, dijo que “Conaf es como si fuese un ente aparte, como que no comprende nuestra realidad local. A ellos siempre les va bien. Siempre utilizan las platas regionales, pero siempre les falta”.

Lo mismo al parecer sucede con las autoridades en general, porque “vino el intendente y sin embargo nos pareció que lo único que hizo fue leer 22 puntos y ver quien está a cargo, pero no trabajamos, y nosotros seguimos viendo la insensibilidad por parte del gobierno, porque la palabra empatía no significa estar de acuerdo o no, sino que entender el problema, pero siguen sin comprender nada”.

Indicó que los hospedajes comienzan a contratar a su gente en el mes de septiembre, pero que han tenido que derivar las contrataciones para este mes e, incluso, están esperando diciembre, para ver si mejora la situación.

A la deteriorada imagen del país, espera que no se sume una baja en el turismo nacional para los meses de enero y febrero del proximo año. Incluso ellos están viendo más a futuro, sobre el impacto que la crisis social que hoy se enfrenta tenga en la próxima temporada turística.

Lamentó que las autoridades no vean la situación, que estén tan alejados de la realidad, que no exista voluntad de trabajar y gestionar soluciones, pese a que gran parte de la economía de Natales se mueve en torno al turismo, dando trabajos formales a unas 5 mil personas aproximadamente.

