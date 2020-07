Hoy devolverán la retención de los salarios de los profesores

Alcalde Paredes atribuyó la situación al pago de millonaria demanda

La Corporación Municipal devolverá hoy a los profesores la retención realizada a un porcentaje de sus salario del mes de junio.

Consultado sobre la situación, el alcalde Fernando Paredes manifestó que nunca habían dejado de cancelar las imposiciones ni las remuneraciones. Sin embargo hoy se encuentran enfrentando el pago de una demanda efectuada por los profesores por no haber recibido los bonos proporcionales otorgados por la Subvención Adicional Especial.

La demanda ganada en tribunales llega a una suma aproximada a los $960 millones, la cual se está pagando en cuotas por parte de la Corporación Municipal (ya se han cancelado dos de cuatro por un monto cercano a los $600 millones).

Por el esfuerzo económico realizado para pagar la segunda cuota no se contó con los dineros para cancelar en mayo las imposiciones. El no pago de ellas implicó una retención de parte de la subvención escolar.

Por ello, dijo Paredes: “Llegó un momento que no tuvimos para pagar los sueldos líquidos pero es una situación transitoria mañana (hoy) nosotros ya nos vamos a colocar al día con el pago. Siempre le dijimos a los profesores que nos entiendan porque ésta es una situación totalmente transitoria”.

Expresó que el estado financiero de la Corporación Municipal de Educación “se explica por si sola. Si no tuviésemos la demanda hoy no tendríamos ningún problema”.

La autoridad municipal reconoció el problema económico en la Corporación, lo cual se da en momentos donde el municipio tampoco tiene recursos por la situación de emergencia sanitaria que vive el país.

Todo lo anterior derivó en que este mes no se cancelara la tercera cuota de la demanda (que estarían cubriendo a fin de mes) por lo cual los profesores habrían realizado una presentación ante los tribunales solicitando se les cancele un interés por lo adeudado de un 150% (un monto por sobre los $500 millones).

Al respecto dijo Paredes: “Creo que nos están pegando en el piso y eso no corresponde. Creo que aquí están golpeando su propia fuente laboral. Le pediría comprensión a los profesores. He manifestado siempre toda mi voluntad pero yo esperaría también una visión de colaboración entendiendo que nosotros no estamos negando el pago”.

Añadió que su ánimo no era polemizar sino que trabajar para solucionar el problema, por lo cual el municipio efectuará un aporte extraordinario de recursos para devolver hoy la retención del salario de los docentes. Por otra parte se gestionan fondos ante el ministerio de Educación para pagar a fin de mes la tercera cuota de la demanda ganada por los docentes.