Inquietud por atraso en resultados de sumario por muerte de bebé de 8 meses

El penoso hecho ocurrió a mediados de julio del año pasado La querella criminal que persigue determinar responsabilidades médicas en la muerte del lactante ingresó al Juzgado de Garantía de Punta Arenas a mediados de septiembre del año pasado

Luego de 13 meses aún se espera por los resultados del sumario ordenada por el Servicio de Salud Magallanes para esclarecer las causas que llevaron al fallecimiento del pequeño Diego Ignacio Torres Pérez, deceso ocurrido luego de que el lactante recibiera atención en el Hospital Augusto Essmann de Puerto Natales y el Hospital Clínico de Magallanes Lautaro Navarro.

El abogado Ramón Ibáñez, quien patrocina -por mandato de los padres del bebé de 8 meses- una querella criminal que persigue determinar responsabilidades médicas en la muerte del pequeño, informó que “al día de hoy (por ayer) no contamos con el sumario administrativo que se comprometió el Servicio de Salud de entregarnos desde el año pasado”.

Agregó que esta situación tenía muy afectados a los padres del pequeño, los funcionarios del hospital natalino, Roberto Torres y Evelyn Pérez.

Sobre este punto dijo que “recordar continuamente esta situación obviamente les trae un dolor enorme y por ende el no ponerle un punto final a esta penosa situación”.

Por otra parte, Ibáñez sostuvo que sí han tenido respuestas rápidas a sus solicitudes por parte del Ministerio Público que procedió a la exhumación de los restos menor y “estaría faltando el sumario y dos diligencias más para poder presentar algún requerimiento o formalización en la presente causa”.

Ibáñez manifestó que “queremos esclarecer los hechos, estamos camino de eso. Contamos con declaraciones de personas que trabajaban en el hospital. Ya es evidente la falta de servicio que existió teniendo a un menor en las condiciones de Diego en un hospital de Puerto Natales que no contaba con los instrumentos necesarios para su tratamiento en el estado en el que se encontraba el pequeño”.

Querella criminal

La querella criminal que persigue determinar responsabilidades médicas en la muerte del bebé de 8 meses ingresó al Juzgado de Garantía de Punta Arenas a mediados de septiembre del año pasado.

La acción legal procura establecer responsabilidades en un cuasidelito de homicidio respecto del personal médico que brindó las atenciones tanto en Puerto Natales como en Punta Arenas.

El menor, luego de ser atendido en los hospitales de ambas ciudades, dejó de existir el 15 de julio del año 2018 al ser afectado por un virus respiratorio sincicial.

El pasado jueves uno de agosto el director del Servicio de Salud Magallanes, Nelson Reyes, informó sobre este sumario que “está terminado. Esperamos que la próxima semana (por la semana pasada) el fiscal me entregue el resultado final. Todavía no está abierto. No conozco el resultado final. Ya esta listo, cerrado y entregado en mi oficina para poder evaluar cuál es la determinación que definió el fiscal”.

En su momento este penoso caso provocó un gran malestar y conmoción en la comunidad natalina. Incluso los funcionarios del Hospital Augusto Essmann realizaron una serie de protestas y marchas por la ciudad, solicitando que se esclarezcan los hechos y que se apliquen sanciones. El malestar tuvo como consecuencia la renuncia a su cargo del director del centro asistencial y el traslado de un médico.