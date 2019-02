Le entregaron cuatro diagnósticos sin lograr determinar que se trataba de una apendicitis

Nueva denuncia pública por atención deficiente en el Hospital de Puerto Natales Finalmente un joven trabajador de 20 años fue operado de urgencia en el Hospital Clínico de Magallanes

Tras cuatro diagnósticos médicos en el Hospital Augusto Essmann de Puerto Natales y luego de ser derivado al Hospital Clínico de Magallanes, un joven de 20 años de edad, y sus angustiados padres, recién pudieron saber que estaba sufriendo una apendicitis, de la cual fue operado de urgencia en el centro asistencial de Punta Arenas.

El sábado 16 de febrero Tomás Frías Ojeda se encontraba trabajando en la administración del Parque Nacional Torres del Paine. Fuertes dolores abdominales, asociados a vómitos lo obligaron a solicitar ayuda, siendo trasladado de urgencia hasta el hospital de la capital de la provincia de Ultima Esperanza por parte de los funcionarios de Conaf. En el centro asistencial se le diagnosticó una gastroenteritis y fue derivado a su domicilio. El paciente reconsultó el domingo 17 de febrero, ahora presentando un cuadro mucho más severo, asociado a fiebre y deshidratación.

La subdirectora médica del Hospital Augusto Essmann, doctora Soledad Lizana, agregó que “se le realizó una ecografía abdominal que no mostró signos de apendicitis aguda, de hecho fue evaluado por la cirujana de turno quien lo descartó y se interpretó como una sepsis de foco renal”. Añadió que el traslado del paciente no se pudo efectuar el domingo porque el hospital de Punta Arenas no tenía camas disponible, debido a que “se encuentra en cuarentena por un foco intrahospitalario”.

Sobre el caso del joven natalino dijo que fue “un cuadro de presentación atípica de difícil diagnóstico”.

Por su parte el padre del paciente, el director de radio Viento Sur, Sandro Frías, manifestó que fueron momento de gran angustia familiar ver que su hijo se iba agravando sin recibir un diagnóstico adecuado, pasando primero por una gastroenteritis, luego una posible salmonella, una septicemia generalizada y una crisis renal. Incluso en un momento dado le informaron que su hijo tenía un 30% de sobrevida.

Ante este incierto escenario solicitó, junto con el personal de Conaf, que fuese trasladado de urgencia a Punta Arenas. Siendo informados que no habían camas de urgencia para recibir a su hijo en el Hospital Clínico de Magallanes. Ante ello, Conaf indicó que estaban las coordinaciones para proceder a su evacuación aeromédica y su hospitalización en la Clínica Magallanes.

Acusan tozudez y porfía

Pese a ello, los médicos locales le indicaron que su hijo iba a permanecer en el hospital natalino donde iba a ser atendido. Incluso manifestó “la doctora Javiera Sandoval nos dejó hablando solos. Uno se siente prisionero del hospital, con las manos amarradas. No entiendo la tozudez y su porfía. Estoy sorprendido y sin lograr entender cuál era la idea de dejarlo en Puerto Natales, a lo que se suma la poca sensibilidad de los médicos”.

Finalmente, su hijo fue derivado el lunes de esta semana, a las 7 horas. Ya en Punta Arenas, y antes de las 11 de la mañana del mismo lunes, ya le habían realizado los exámenes ingresando de inmediato a pabellón, siendo operado de una apendicitis. Ayer en la tarde ya había sido derivado a la Unidad de Medicina para su recuperación.

Sandro Frías manifestó que la gobernadora provincial Ana Mayorga se comunicó con él, preocupada por la situación, y por el hecho que se habían dado las instrucciones que ante alguna duda los médicos de Natales derivasen de inmediato a los paciente a Punta Arenas. Frías quiso agradecer a los profesionales del Hospital Clínico de Magallanes por su excelente labor como asimismo a Conaf por su permanente apoyo.