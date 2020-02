Luces y sombras del turismo en la provincia de Ultima Esperanza

Falta explorar nuevos destinos y una mejor planificación en Torres del Paine Se plantean críticas hacia autoridades por escasa sintonía y lentitud para abordar algunos problemas, introducir cambios y planificar

Si bien la presente temporada de turismo partió lenta y luego irrumpió la coyuntura nacional con el estallido social de octubre de 2018, al transcurrir de los meses se ha ido normalizando un poco el flujo de visitantes, aumentando en los meses de enero y febrero, presentándose, también, bastante turismo espontáneo, lo que tampoco permite proyectar como se comportarán los meses de marzo y abril.

Para Andrés Gader de la Asociación Gremial de Hostel y Afines de Natales, el rubro se está comportando en el día día con bastante incertidumbre. Señala que “aquellos alojamientos que no se adaptan a los cambios les cuesta más, acá nosotros tuvimos que entrar a páginas que no queríamos y usar tarjetas para poder competir, si no te quedas y perdiste. Y, por supuesto, mejorar los servicios”.

En relación al trabajo de su sector con los organismos de gobierno, señala que “estamos trabajando en hacer una promoción distinta del destino en las redes sociales, más que lo convencional que hace Sernatur, y estamos apuntando a abrir otros mercados, porque el Paine no necesariamente es trekking. Por otra parte, el Parque Nacional está colapsado y a Conaf sólo le importa subir los precios y tarifas y nada más”.

Problema de hostales y alojamientos ilegales

Otro tema recurrente el cual ha sido planteado innumerables veces a las autoridades y que aflige al gremio turístico, es el de los hostales y alojamientos ilegales. Además, está la dificultad de contar con una estadística e información certera en la materia, en base a los aproximados 400 alojamientos registrados en internet, sólo un porcentaje muy bajo de estos son legales, o sea, que pagan sus patentes e impuestos. La informalidad e ilegalidad provoca un daño muy grande a los establecidos y un menoscabo en la recaudación de impuestos y patentes.

Cambios y planificación

Diversos actores del sector turístico de Ultima Esperanza han planteado la problemática que se produce en el Paine y su disconformidad, por que cada vez que se plantea el tema en las múltiples reuniones llevadas a cabo, no se hacen los cambios y el Parque necesita urgente una mejor planificación, abrir nuevos senderos, por que se está saturando la base de las Torres. Por otro lado, también existe el otro problema para hacer el Valle Francés y, también, que el catamarán está supercaro, hay que abrir otros sectores para descomprimir las áreas comunes, señalan.

Poca sintonía con autoridades

“Aquí hay que planificar muchas cosas, por su parte, tampoco el municipio hace las cosas como debe ser. Me cansé de hablar con los seremis, de atacar a los alojamientos ilegales. Los diputados que no quieren cambiar nada si el gobierno no quiere. Estamos cansados que nos dejen en el vacío, que a nadie le importe nada. No lo ven como una prioridad”, afirma Gader.

Posible impacto del coronavirus

Consultado Gader respecto al impacto que la emergencia sanitaria mundial pudiera tener en el turismo, respondió que “carecemos de información respecto a cuánto podría impactar el coronavirus al flujo de turistas. En mi caso, el fuerte no son los asiáticos. Aquí en Natales llega mucho turista de Estados Unidos, Alemania y Europa en general. Pero de cualquier modo, todo ese asunto del virus es una incógnita para nosotros”.