Luego de más de 5 meses Conaf reabrirá el Paine a visitantes: natalinos tendrán entrada liberada

Parque Nacional se encuentra cerrado desde marzo debido a la pandemia del coronavirus Para tener una estadía segura la Administración del recinto natural publicó un plan con su respectivo protocolo de operación

Con entrada liberada para los habitantes de la provincia de Ultima Esperanza abrirá sus puertas, el próximo martes 1 de septiembre, el Parque Nacional Torres del Paine, recinto que se encontraba cerrado para los visitantes desde el pasado 17 de marzo, debido a la pandemia del coronavirus.

Casi cinco meses y medio (163 días) han transcurrido desde que la dirección ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, Conaf, decretara el cierre de este recinto natural y todas las áreas silvestres protegidas del Estado bajo su administración.

Hace unas semanas la Dirección Ejecutiva de Conaf determinó reabrir el 1 de septiembre el Parque Nacional Torres del Paine junto al Monumento Natural Cueva del Milodón en Ultima Esperanza y, con ello, el ingreso de visitantes a estos lugares. Sin embargo, en una fase inicial, este ingreso será acotado a los habitantes de la provincia de Ultima Esperanza por encontrarse sin el estado de cuarentena que rige desde las 23 horas del viernes 21 de agosto en Punta Arenas.

Por otra parte el jueves de la semana pasada la dirección ejecutiva nacional de Conaf determinó de liberar del pago de ingreso a ambos recintos a los habitantes de Ultima Esperanza.

Plan de reapertura

Para permitir una visitación segura la Administración del Parque Nacional Torres del Paine publicó un Plan de Reapertura con su respectivo protocolo de operación.

El documento establece el acceso de visitantes por el día, sin pernoctación, en toda la zona de camino vehicular comprendida entre la Portería Laguna Amarga y Portería Río Serrano (36 kilómetros) además del camino hacia el sector de Río Pingo (18 kilómetros).

Se incluyen miradores y senderos aledaños a la vía. En esta etapa no se considerará el acceso a la zona de montaña, lo cual está considerado en fases posteriores.

Desde el primero de septiembre operarán sólo las porterías de Laguna Amarga y Río Serrano, las cuales contarán con los servicios de recepción e información del personal guardaparques de Conaf, efectuando labores de registro -con fines estadísticos-, además de entregar orientación e información que soliciten los visitantes.

Visitantes con mascarillas

El superintendente del Parque Nacional, José Linnebrink, informó que se elaboró un protocolo que deberá ser respetado por todos los visitantes, el cual está basado en el Protocolo Unico Nacional Covid-19 y el Protocolo para la Apertura Gradual del Sistema Nacional de Areas Silvestre Protegidas del Estado, ambos de Conaf, los cuales a su vez siguen los lineamientos de los protocolos e instructivos emanados por el Ministerio de Salud sobre esta materia.

El documento establece que al momento de ingresar a las porterías del Parque, se procederá a verificar la temperatura corporal de las personas, el que deberá ser igual o menor a 37,8 grados Celcius, además de exigir portar mascarillas u otro elemento de protección facial. Se trata de requisitos obligatorios, los cuales de no cumplirse significará la prohibición absoluta de ingreso al recinto.

Además, se exigirá el uso obligatorio de mascarillas en infraestructuras cerradas, transporte, servicios higiénicos, miradores o donde existan personas con las que no se pueda mantener la distancia recomendada por el Ministerio de Salud.

Se exigirá una distancia mínima de dos metros entre las personas durante las actividades en familia o en grupos.

Se permitirá no usar la mascarilla durante los recorridos de senderismo, siempre manteniendo la distancia con los demás integrantes del grupo. En el caso de cruzarse con otros visitantes y no poder mantener el distanciamiento adecuado, se deberá volver a usar este elemento de protección.

La cantidad de visitantes por actividades grupales no debe exceder de 10, 25 o 50 personas, en coherencia con lo dispuesto por el Plan Paso a Paso en las fases 2, 3 y 4, respectivamente. En cualquier caso, esta norma no reemplaza lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Turismo, en cuanto a cantidad de pasajeros por guía.

Estadía debe ser por un tiempo breve

En los miradores se exigirá el uso obligado de mascarilla y el distanciamiento social con otros usuarios. Además, no deben ingresar al mirador si la cantidad de personas no permite mantener la distancia entre ellas. Por lo anterior, la estadía en estos lugares de observación debe ser por un tiempo breve para así permitir el acceso de otros visitantes. Se recomienda también evitar tocar pasamanos y letreros, ya que por dificultad logística, no podrán ser desinfectados en forma diaria.

Los visitantes deben tomar conciencia de las acciones de limpieza, de distancia social y sobre todo de autocuidado. Se debe fomentar la contratación de servicios de guías y operadores de turismo.

Los visitantes deben evitar tener contacto directo con guardaparques, trabajadores de concesiones y otras personas, sin las medidas obligatorias de seguridad.

También se recomienda desinfectar los elementos personales, tales como mochilas, ropa, botellas, entre otros, antes y después de la actividad diaria y sólo se permitirá el ingreso de acuerdo a la capacidad de la infraestructura (según Plan Paso a Paso, 10 metros cuadrados por persona sin incluir trabajadores).

Finalmente, Linnebrink solicitó “colaborar respetando las restricciones y reglas de conservación para el buen cuidado de esta área silvestre protegida. De esta forma, se podrá disfrutar de un entorno natural seguro para las personas”.