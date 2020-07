Madre de Ethan, bebé fallecido: “El trato que han tenido con nosotros ha sido inhumano”

Hace un año su guagua murió en el Hospital Clínico “Lamentablemente no han tenido la delicadeza de informarnos del término del sumario. Pareciere que no les importa el dolor ajeno”, dijo Margot Jara al enterarse por La Prensa Austral de la finalización de la investigación administrativa

“Ha sido inhumano el trato que han tenido con nosotros. Nadie se comunicó para darnos a conocer el desenlace de un tema tan delicado”, dice con dolor Margot Jara, madre de Ethan Cárcamo, al enterarse ayer por La Prensa Austral que el sumario administrativo que investigó las circunstancias del fallecimiento de su hijo fue sobreseído, finalizando sin sanciones ni personas formalizadas.

El pequeño de ocho meses falleció el dos de julio del año pasado (mañana se cumple un año del trágico hecho) en el Hospital Clínico de Magallanes en la ciudad de Punta Arenas, donde llegó tras ser evacuado desde el Hospital Augusto Essmann de Puerto Natales.

La respuesta entregada por el Servicio de Salud fue posible a raíz de una solicitud efectuada a través de transparencia. En ella se indica que “el sumario administrativo que investigó las circunstancias del fallecimiento de Ethan Cárcamo fue sobreseído mediante resolución exenta”.

Dolor e impotencia

Margot Jara expresó al respecto que “tenemos un dolor inmenso y una gran impotencia. Sabíamos que iban a intentar tapar todo, aunque tenemos claro que en el caso de mi hijo hubo un mal procedimiento que ellos jamás van a reconocer”.

Agregó que “lamentablemente no han tenido la delicadeza de informarnos del término del sumario. Pareciere que no les importa el dolor ajeno y no tienen la capacidad de ponerse en el lugar de nosotros, lo cual es muy preocupante por la labor que realizan y por tener en sus manos nuestra salud y nuestras vidas”.

En busca de justicia

Añadió que sin embargo “la fuerza no la pierdo. Voy a seguir luchando. No me voy a cansar. Tengo toda una vida por delante para seguir peleando para lograr justicia para mi hijo y para que lo sucedido no le vuelva a ocurrir a ningún otro niño”.

Ethan, falleció el martes 2 de julio del año 2019 en el Hospital Clínico de Magallanes tras ser trasladado desde el Hospital Augusto Essmann de Puerto Natales por problemas respiratorios.

Insisten en negligencia

El padre del menor de ocho meses, Cristián Cárcamo Mansilla, manifestó en su momento que “nosotros estamos seguros que fue una negligencia porque nunca quise que lo intubaran”. El pequeño había ingresado al hospital natalino con problemas respiratorios, sin embargo al ser evacuado a Punta Arenas le indicaron que su hijo no estaba afectado de nada grave y que en dos días retornaría desde la capital regional.

Ethan tenía tres hermanos mayores que hoy tienen 16, 9 y 6 años.

Agrupación solidaria

Los padres del pequeño, Margot Jara y Cristián Cárcamo como una forma de enfrentar el dolor crearon la agrupación solidaria “Tengo derecho a vivir”, la cual cuenta con personalidad jurídica desde diciembre de 2019. Fue creada con el objetivo de entregar ayuda solidaria en general, para lo cual cuentan con el apoyo de una serie de profesionales como abogados, asistentes sociales, psicólogos, nutricionistas, profesores, tecnólogos médicos y médicos veterinarios, entre otros.

En estos tiempos de pandemia han realizado diversas campañas para la entrega de canastas de víveres, han confeccionado mascarillas e incluso implementos de seguridad para el personal del Hospital de Puerto Natales.

Un aniversario con dolor

Sin embargo en la medida que se acerca el primer aniversario del fallecimiento de su pequeño, Margot Jara reconoce que “yo formé la agrupación para mantenerme ocupada pero estos últimos días en la medida que se acerca la fecha en que perdí a mi hijo me he sentido muy triste”.

Añadió que solicitarán formalmente el sumario administrativo para conocer todos sus detalles. Por otra parte continuarán adelante con el proceso legal que tienen presentado contra quienes resulten responsables de lo sucedido con su hijo, tanto en la atención recibida en el Hospital Augusto Essmann de Puerto Natales como en el Hospital Clínico de Magallanes en Punta Arenas.