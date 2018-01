Mantienen prisión preventiva para ex carabineros

Imputados por brutal golpiza a joven en Natales

Cumplidos ya seis meses de prisión preventiva para los imputados por una brutal golpiza propinada a un joven natalino, Miguel Delgado y Pedro Loncuante (que determinó que el joven Gonzalo Muñoz del Campo quedara en estado vegetativo), ayer martes el fiscal regional Eugenio Campos obtuvo la mantención de la misma cautelar. Esto al considerar el tribunal que no han variado las circunstancias y que no se han aportado nuevos elementos que determinaron en sus momento el envío a prisión a la cárcel de Punta Arenas de los ex policías Delgado y Loncuante.

Cabe señalar que el guardia de seguridad Sebastián Cáceres se mantiene preso en el Centro de Detención Preventiva de Natales, al denegarse su libertad tal como ocurrió con los ex carabineros ayer.