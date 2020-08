Municipio inició invalidación de la recepción provisoria del proyecto del gimnasio Natales

Inspector técnico municipal detectó una serie de irregularidades e ilegalidades en la ejecución de los trabajos

La Municipalidad de Natales invalidará la recepción provisoria del proyecto de ampliación y mejoramiento del gimnasio del club deportivo Natales efectuado el 14 de febrero del 2020, por detectarse una serie de irregularidades e ilegalidades en la ejecución de los trabajos.

El decreto fue firmado por el alcalde Fernando Paredes el pasado 23 de julio, dándole de este modo la razón a los reclamos que desde el año pasado viene realizando la directiva del club.

En el escrito la autoridad municipal informó que con esa fecha se iniciaba el procedimiento de invalidación del acta de recepción provisoria del proyecto de ampliación y mejoramiento de gimnasio Natales del 14 de febrero de este año.

El proyecto fue adjudicada el 3 de agosto del año 2018 a la constructora José Cuevas, a quien le fue entregado el terreno el 24 de septiembre de ese año. La empresa solicitó la recepción provisoria el 21 de noviembre del año pasado, la cual se llevó a cabo el 14 de febrero de este año.

Sumario administrativo

Ante la decisión de la directiva del club deportivo de no recibir la obra por las fallas que presentaba y ante las evidentes deficiencias, el 15 de junio se instruyó una investigación sumaria en relación a eventuales irregularidades en la licitación pública. Cinco días después lo anterior fue elevado a sumario administrativo.

El 10 de julio se designó como inspección técnica al profesional de la Dirección de Obras Municipales, Gonzalo Castro.

Cuatro días después se recepcionaron en el municipio los antecedentes entregados por el Club Deportivo Natales presentados por su presidente Nelson Alvarez entre los cuales se encuentran 6 informes realizados por el asesor técnico ad honorem, el constructor civil Juan Fernández Vera, en los cuales se efectúan una serie de observaciones en la ejecución de los trabajos.

Por su parte, el profesional del municipio Gonzalo Castro constató que “existe una serie de irregularidades e ilegalidades en la ejecución de la obra”.

En su informe indicó que las obras asociadas al proyecto de ampliación y mejoramiento del gimnasio Natales se ejecutaron sin sujeción a las bases administrativas generales, lo anterior debido a que se constató que no se ejecutaron el total de las partidas establecidas en las bases administrativas generales y especificaciones técnicas del proyecto.

Sin apego a las bases

Además se verificó la existencia de partidas pagadas que no cumplen lo especificado en las bases administrativas generales ni especificaciones técnicas del proyecto; la existencia de partidas pagadas que no fueron ejecutadas y otras pagadas en exceso. Además se realizaron modificaciones a las bases sin sujeción a lo dispuesto en las bases administrativas generales que rigen el contrato.

Ante éstos antecedentes se concluyó que el acta de recepción provisoria del proyecto efectuada el pasado 14 de febrero se debió “suscribir luego de verificar y confirmar el término de las obras y el fiel cumplimiento del contrato, ajustado a los planes, especificaciones técnicas y proyectos de especialidad, sin que existieran observaciones, por parte de la comisión, a las características y a la calidad de lo ejecutado, lo cual no fue realizado, ya que se pudo constatar la existencia de partidas no ejecutadas por parte de la empresa, por lo que no era procedente efectuar la recepción provisoria de la obra, sin que la integridad del contrato estuviera ejecutado conforme a la normativa que los rige”.

En el decreto alcaldicio se indica que ante lo expuesto se desprende que “existe una vulneración al principio fundamental de toda licitación pública, esto es la estricta sujeción a las bases administrativas y técnicas que la regulan”.

Agrega que existe un incumplimiento por parte de la inspección técnica a sus obligaciones de efectuar la supervisión del desarrollo de la obra, tomando en cuenta que los estados de pagos deberán considerar solamente las obras ejecutadas. Por su parte, a mediados de julio el intendente regional, José Fernández había solicitado dejar sin efecto la recepción provisoria de la obra ante “el complejo escenario del contrato”.

De lo anterior fue notificado el contratista, José Cuevas, para que realizara sus descargos.