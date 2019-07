Natalinos esperanzados en mejoras en la atención en hospital natalino

Esperanzados en la gestión que realizará el director del Servicio de Salud Magallanes, Nelson Reyes, en orden a mejorar las deficiencias en la atención que presenta el Hospital Augusto Essmann se manifestó la comunidad natalina.

Lo anterior luego que la semana pasada Nelson Reyes se reuniera con parte de la comunidad local en una reunión ampliada del Consejo Consultivo de Salud del hospital.

La presidenta de la Unión Comunal del Adulto Mayor, Gaby de Freitas, manifestó que “esperamos una buena respuesta porque fue muy claro en lo que dijo. No anduvo con rodeos y no me cabe ninguna duda que va a poner las cosas en su lugar. Lo veo como una persona sencilla y muy franca”.

Por su parte la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Belén Davey, expreso que “tal como lo reconoció sabe que está la embarrada. Esperamos que se implementen las soluciones. El año pasado se manifestó lo mismo y las soluciones finalmente nunca llegaron. Espero que en esta ocasión si se concreten”.

Añadió que “los problemas no se terminan con las reuniones sino que con acciones. No se saca nada con venir y reconocer los errores”, manifestó.