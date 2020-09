Navegó solo por casi 24 horas para salvar a su compañero presuntamente contagiado de Covid

En medio de tiempo atmosférico adverso a bordo de una pequeña lancha pesquera Al llegar al terminal marítimo artesanal de Puerto Natales debieron esperar aproximadamente una hora y media a que llegara la ambulancia

En medio de un mar embravecido y enfrentando fuertes rachas de viendo debió navegar un pescador artesanal en solitario para evacuar por sus propios medio a su compañero que se encontraba aquejado presuntamente por Covid- 19.

El 10 de septiembre salió hacia zona de pesca

la tripulación de la lancha motor Paulina Daniela al mando del patrón de la embarcación, Segundo Tarumán. Habían pasado cuatro días cuando el pescador identificado con las iniciales K.M.D. de 24 años comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza, de estómago y con fuertes vómitos, que le impedían comer (síntomas de un presunto contagio de Covid- 19). De lo anterior informaron a la autoridad marítima, antes de decidir trasladarse por sus propios medios hacia Puerto Natales. El 18 de septiembre salieron a las 16 horas desde zona de pesca. En la noche debieron buscar un puerto seguro para enfrentar el mal tiempo antes de reanudar su navegación al sábado 19 a las 5 de la mañana.

Ese mismo día a las 15,46 horas atracaron en el terminal pesquero artesanal de natales donde los esperaba la autoridad marítima. Sin embargo, a las 17,20 horas recién llegó hasta el lugar la ambulancia que trasladó al enfermo al hospital Augusto Essmann, donde lo examinaron y le tomaron una muestra para el PCR antes de derivarlo a su domicilio.

Por su parte, el patrón de la lancha, como no podía tener contacto con terceras personas, fue enviado caminando hacia su domicilio a la espera que le realicen el examen.

Acusan discriminación

Entre los familiares y los mismos pescadores era latente el malestar, calificando lo ocurrido como una discriminación contra los pescadores artesanales, al no existir un protocolo para le evacuación desde zona de pesca.

María Isabel Núñez, esposa del patrón de la nave Segundo Tarumán, refiriéndose a este último dijo que “vino sólo dirigiendo la embarcación y a la vez preocupándose de su compañero. Le pedí a la autoridad marítima que por favor fuera a buscarlos y me dijeron que tenían que venir por sus propios medios. Me sentí abandonada por parte de ellos. Les pido que nos resguarden, que nos ayuden y asistan cuando pedimos socorro, y no nos dejen abandonados”.

Quien fue uno de los primeros en ser informados de lo que sucedía fue el patrón de lancha, Rafael Bayer, quien dijo que “pedimos a la Armada que nos apoyen a nosotros como pescadores artesanales. Cuando llegó la nave hubo que esperar por casi dos horas porque ni el director del hospital sabía que venía una persona enferma desde zona de pesca”.

Manifestó que hasta el momento el sector de la pesca artesanal presenta menos contagiados que las salmoneras, sin embargo comparando ambos sectores productivos veía una clara discriminación para ellos.