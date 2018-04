Obispo Bastres presidirá celebración del centenario de la Parroquia María Auxiliadora

Con la presencia del superior de los Salesianos en Chile, sacerdote Carlos Lira

El obispo Bernardo Bastres acompañado del superior de la congregación salesiana en Chile, sacerdote Carlos Lira, presidirá la celebración del centenario de la parroquia María Auxiliadora del Carmen de Puerto Natales.

La parroquia fue erigida el 23 de febrero del año 1918, siendo su primer párroco el sacerdote Florencio Sáez. El templo en un comienzo se construyó en el lote Nº 3, trasladándose a su actual ubicación el 29 de diciembre de 1918, donde se inauguró el templo el 9 de marzo de 1930.

Con motivo de esta festividad se determinó confeccionar 3 mil tarjetas donde se cuenta la historia de la parroquia y del cuadro que se encuentra en el altar, el cual fue realizado por el artista italiano Mario Bogani de Como, el cual fue regalado a la parroquia por el rector mayor de la Congregación Salesiana, Egidio Viganó.

El párroco Carmelo Moler Bienes, manifestó que para el domingo esta organizada “una gran misa a las 11 horas que será presidida por el obispo Bernardo Bastres y el superior de los Salesianos en Chile, Carlos Lira. Posteriormente habrá un almuerzo en el Liceo Monseñor Fagnano, donde se realizará una exposición de fotografías antiguas de cuando se creó la parroquia y se construyó el templo”.

Carmelo Moler, nació en España en el año 1959 y se consagró sacerdote el 13 de marzo de 1993. Se encuentra en la zona desde el año pasado y con anterioridad fue párroco en la población Nuevo Amanecer de La Florida.

Sobre su experiencia en la zona dijo que “ha sido de luces y sombras. Luces: gente muy acogedora; la labor parroquial es muy bonita, muy variada; me gusta trabajar con la gente; el ambiente; la geografía me encanta, he subido más cerros que muchos natalinos; sólo con el trato de las personas te sientes pagado”.

También hay otros temas que califica como sombras, en especial lo referido a la formación teológica.