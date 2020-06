Pandemia deja al descubierto la precaria condición en que viven muchas familias

Vecinos se han organizado para entregar comidas gratis durante los fines de semana A lo anterior, se han sumado canastas familiares recolectadas entre personas de buena voluntad

La precaria situación socio-económica en que viven muchas familias natalinas ha quedado al descubierto con la pandemia del Covid-19 que afecta al país y que ha motivado el surgimiento de una serie de agrupaciones que se dedican a repartir almuerzos y cenas o a recolectar víveres para confeccionar canastas familiares.

En un primer momento los vecinos se organizaron a través de las redes sociales para recolectar víveres e ir en ayuda de las familias más necesitadas.

Sin embargo, la realidad motivó a varios grupos de vecinos y amigos a organizarse para cocinar almuerzos y cenas que se reparten los fines de semana.

Hoy existen aproximadamente seis grupos distintos que realizan esta labor solidaria, la gran mayoría de ellos de forma anónima como una manera de no sacar dividendos del actual escenario social y de respeto a la dignidad de las personas. Otros, por su parte, consideran que es importante que se conozca este trabajo para motivar la solidaridad. Cada grupo entrega entre 50 a 100 platos diarios.

Aunque no existe un catastro claro, se calcula en más de 200 las personas que son beneficiadas con las comidas solidarias, muchas de las cuales -por falta de coordinación entre los grupos- se les entregaba el beneficio dos veces en el mismo día. Ante ello, se ha optado por otros días de la semana.

Por otra parte entre las personas necesitadas existen algunos casos que no aceptan esta ayuda y prefieren enfrentar por sus propios medios su aflictiva condición.

Personas solidarias

Los grupos lo integran en especial gente joven, profesionales y vinculados al sector turismo. Por ello cocineras e incluso chef se encuentran entre quienes manipulan los alimentos, que finalmente son repartidos al interior de higienizados envases plásticos.

Para realizar esta labor se requiere de una gran logística y coordinación. Están quienes donan dinero o alimentos, los que preparan las comidas y quienes las distribuyen.

A esta labor se han sumado personas mayores como Ana Reyes, de 87 años, propietaria del hostal La Cumbre. La antigua y querida vecina natalina de forma espontánea decidió cocinar un exquisito plato de congrio para 38 personas el fin de semana. La idea surgió de un empresario del sector turístico, quien quedó con suministros que estaban destinados para la temporada. Ante ello, decidió donarlos para la gente más necesitada. Con estos productos y otros que donó ella, la mujer puso manos a la obra y ya planteó su interés en seguir ayudando.

Otros grupos de amigos han decidido salir a las calles y entregar un tazón de café y unas galletas, en especial para la gente de la tercera edad que se ve obligada, muchas veces, a esperar en las afueras de los bancos y supermercados.

Hace más de dos semanas un grupo de amigos creó lo que hoy denominan como “La esquinita solidaria”. Michelle Valenzuela manifestó que “nació un día conversando y nos dimos cuenta que teníamos producto y los conocimientos para entregar una ayuda en estos momentos, en especial para aquellos que no alcanzaron a desayunar y en esta época donde hace tanto frío”. Agregó que hasta el momento “ha sido súper agradable, la gente se acerca a conversar con nosotros, nos cuentan su vida y otros a entregar su ayuda solidaria, ya sea en dinero o productos”.

Ante esta situación que ha quedado al desnudo con la pandemia, la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Natales, Belén Davey, manifestó que “en un corto plazo es muy probable que el titular de los noticieros sea ‘el hambre superó a la pandemia’, porque esa es la realidad que estamos viendo en las calles. La gente sale a buscar trabajo y no hay nada de nada y como un contrasentido se sigue trayendo gente a trabajar de otras regiones y no miran la real cesantía que existe en nuestro pueblo. Eso sucede porque las autoridades, lamentablemente, no conocen la realidad de Natales, porque no han salido a terreno”.

Nuevas ayudas sociales

Por su parte, las autoridades anunciaron el pago de arriendo y la entrega de medicamentos para las familias más vulnerables, lo que se suma a las canastas de víveres; kit Covid-19; útiles de aseo y pañales que se están entregando.

El lunes recién pasado el gobernador Raúl Suazo, el comandante del Destacamento Acorazado Nº5 Lanceros, Patricio Zamora, y el alcalde de Natales, Fernando Paredes, dieron a conocer los nuevos beneficios preparados por la municipalidad local para las familias que están atravesando problemas económicos producto de la pandemia.

Los nuevos beneficios cuentan con el apoyo del gobierno regional y el Consejo Regional de Magallanes, que aprobaron los montos para financiar los aportes de arriendos, medicamentos, alimento especial y pañales, a los cuales se podrá postular hasta el próximo viernes 19 de junio mediante tres modalidades, telefónica, presencial y electrónica.

La municipalidad tiene capacidad para aportar a más de 500 arriendos y más de 400 medicamentos o alimentos especiales.

Proceso de inscripción

Fernando Paredes señaló que “los canales para poder inscribirse están abiertos. Es una noticia bastante positiva, porque sabemos que hay gente que está esperando este beneficio, y debemos empezar con el proceso de inscripción para evaluar estos casos y ver en qué momento empezamos a entregar estos beneficios”.

Los interesados podrán inscribirse entre las 8 y 17 horas llamando al 612 209571; 612 209575; 612 209577 o al 612 209578 o al correo electrónico: ayudasocial@muninatales.cl o de manera presencial en la oficina del Departamento Social de la Municipalidad de 8 a 13 horas.

Al momento de inscribirse, los beneficiados deben presentar su cédula de identidad, Registro Social de Hogares, antecedentes del arrendatario, contrato notarial de arriendo y receta médica, según corresponda.

Este aporte ayudará a más de 2 mil personas y busca aliviar el bolsillo de las familias más vulnerables.