Párroco lamenta que estado de la iglesia de Natales ponga en riesgo la vida de las personas

Religioso atribuye responsabilidad a empresa que efectuó trabajos de reparación Los deterioros se registran a seis años de haberse invertido más de $829 millones en la reparación del templo parroquial María Auxiliadora del Carmen. La obra de restauración fue ejecutada por la empresa Aes Ltda

Fotos Gabriel Leiva

Preocupado se encuentra el párroco de Puerto Natales, sacerdote Jorge López, por la condición en que se encuentra el templo parroquial que ha comenzado a sufrir el desprendimiento de estucos y la caída de cornisas, poniendo en riesgo la integridad física de quienes transiten por el frontis del principal templo religioso de la comuna.

El sacerdote expresó que la situación para él era “grave porque está en riesgo la vida de las personas”.

Cuando el estuco no se encuentra bien realizado el agua penetra entre el recubrimiento y el muro, el cual al congelarse lo va desprendiendo.

Lo anterior se ha venido produciendo desde el año pasado a la fecha. Sin embargo este mes -pasadas las heladas del invierno- los trozos que se han desprendido han sido de gran tamaño y en una mayor cantidad.

Ante esta grave situación el párroco llamó a Carabineros, cuyos funcionarios instalaron una cinta plástica en el frontis del recinto cubriendo gran parte de la vereda con el fin de impedir que las personas transiten por el lugar. El sacerdote decidió no limpiar para que la gente vea los escombros y tome los resguardos.

Los deterioros se producen a seis años de haberse invertido más de $829 millones en la reparación del templo parroquial María Auxiliadora del Carmen de Puerto Natales.

La obra de restauración fue ejecutada por la empresa Aes Ltda. y los trabajos que consistieron en reponer los estucos exteriores del templo; las cubiertas (techo) y el mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias. Además se repuso en el interior los estucos, la pintura, hubo cambios de pavimentos e incorporación del mobiliario. También se reforzó la estructura interior de la torre del campanario.

Sin embargo, el sacerdote Jorge López manifestó que “lamentablemente se está descascarando de nuevo los mismos lugares que se repararon”

Recordó que en su momento se efectuó un gran esfuerzo en lograr que el proyecto se realizará, hasta lograr que finalmente las autoridades se convencieran que era necesario invertir para conservar un patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Ante aquel logró, dice que se siente muy agradecido, por ello sus críticas apuntan exclusivamente a la empresa a cargo de los trabajos. Por ello dijo que “voy a ser bien sincero. Cuando el gobierno contrato a la empresa puso su confianza en que iba a hacer lo correcto. Yo veo aquí una falta de la empresa. Si te dan la responsabilidad de algo, tú tienes que hacer el trabajo bien, te estén o no te estén fiscalizando. Si a mi me contratan por algo yo tengo que dar una buena imagen, una buena impresión del trabajo que yo estoy haciendo. No quiero buscar culpables, pero para mí no fue bien desarrollado el trabajo por parte de la empresa. Para mi hay una falta de ética de la empresa. Está claro que no hizo bien las cosas”.

Condiciones del tiempo

El sacerdote Jorge López estuvo en la génesis del proyecto, tocándole en su momento realizar las gestiones para que la iniciativa se concretara. Sin embargo primero dejó las funciones como párroco, para luego ser trasladado.

Ahora dijo desconocer si la empresa era o no de la región y por lo tanto si tenía conocimiento de las adversas condiciones climáticas que se presentan en la zona.

En su momento una de sus solicitudes fue que las cornisas quedaran bajo los aleros. De este modo no se perdía su belleza, pero a la vez se le protegía de las inclemencias del tiempo. Su propuesta no fue considerada y hoy los aleros se están agrietando y desprendiendo en los mismos lugares donde fueron repuestos.

Añadió que “para mi es grave. Doy gracias a Dios que no está abierta la iglesia. Ahora si tuviera que abrirla no lo haría por la puerta principal, es peligros porque puede caerle una cornisa o un pedazo de estuco a una personas. Tendría que hacerlo por la puerta lateral que abre hacia calle Prat”.

Expresó que una de las soluciones podría ser cercar el recinto, lo cual tiene un costo que no se puede solventar.

Por ello espera a futuro contratar a alguien que suba a lo alto del edificio y proceda a desprender todo lo que esté por caerse, dejando el ladrillo a la vista.

Antes del millonario proyecto el interior del templo sufría la filtración de agua tras las lluvias. Por ello, con recursos de la parroquia se reparó el techo en aquellos lugares más conflictivos. Estos trabajos dieron resultados en su momento, sin embargo al efectuarse el proyecto mayor, éstos fueron eliminados.

Hoy en esos mismos sitios se está desprendiendo la pintura por la humedad e incluso se “llovió en la mitad del pasillo de una de las naves laterales”, expresó el religioso.