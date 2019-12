Pese a conversaciones por estallido social desde el primero de enero aumentan tarifas en el Paine

A raíz de la crisis, el sector turismo enfrenta una contracción “El gobierno aplica sus políticas y nada más y no escucha a las bases. Vienen y se enojan porque no le reconocemos sus ‘grandes hazañas y cambios’, que no son ninguna hazaña y ningún cambio”, criticó el dirigente Andrés Gader

Pese a las conversaciones sostenidas hasta el último minuto el alza de precio de las entradas al Parque Nacional Torres del Paine comenzarán a regir desde el próximo miércoles primero de enero del 2020.

Para los extranjeros el costo de la entrada es de $21 mil. Desde el primero de enero el valor aumentará a $25 mil. En caso de quedarse por más de tres días se iba a aumentar a $35 mil. Sin embargo, luego de las conversaciones se logró que éste último valor ($35 mil) se haga efectivo a contar del quinto día (o sea se podrá estar en el parque por $25 mil por cuatro días y tres noches).

Frente al estallido social y la brusca disminución de las reservas en los hospedajes de Puerto Natales, los gremios del turismo habían solicitado que el mencionado incremento se aplazara para la próxima temporada, lo que finalmente no sucedió. Por ello optaron por dejar que el gobierno continúe adelante y esperar los resultados que tendrá esta medida para los meses de enero y febrero.

“Al gobierno no le importa nada”

Consultado sobre la sensación con la que quedaron tras las negociaciones que se prolongaron de fines de octubre a la fecha, el presidente de la Agrupación de Hostel y Afines y vicepresidente del Barrio Comercial Natalis, Andrés Gader, dijo que “lo que pasa con este gobierno es que no les importa nada y aplican sus políticas como ellos creen y nada más y no escuchan a las bases. Es una pena. No hay autocríticas en el gobierno. Vienen y se enojan porque no le reconocemos sus ‘grandes hazañas y cambios’ que no son ninguna hazaña y ningún cambio y aplican su política y listo”.

Añadió que ellos no estaban de acuerdo con esta actitud, pero que tampoco estaban por generar un proceso de enfrentamiento porque “creemos que no tiene sentido hacer algo así, en especial cuando se siente una merma en el turismo. Vamos a esperar a ver qué pasa porque finalmente es el turista quien va a recibir el impacto”.

Destacan logros gremiales

Pese a lo anterior destacó que en todo este proceso se han logrado cosas positivas como la unidad que hoy día existe entre los gremios y al hecho que se encuentran sistematizando la información para contar con estadísticas propias para mostrar la realidad del sector a las autoridades.

Añadió que definitivamente las reservas han caído a nivel local y a nivel nacional. Por lo que enfrentan un incierto futuro y no es posible prever lo que sucederá en los meses de mayor visitación como lo son enero y febrero.

“No podemos hacer ninguna proyección, pero no será tan bueno como se preveía a mediados de año”, expresó. Lo anterior no necesariamente se reflejará en el ingreso de turistas al Parque Nacional Torres del Paine, donde muchos visitantes vienen por el día desde la localidad argentina de El Calafate. Lo mismo sucede desde Punta Arenas con los full day. A ello se ha sumado mucha gente que duerme al interior de sus vehículos para no pagar alojamiento, lo que ocurre tanto en Natales como en el Paine.

“Hay un montón de nuevas realidades que están surgiendo que hacen muy difícil tener una proyección. Esperamos que la merma de visitantes no sea tan grande para el bien de nuestra comunidad”, señaló el dirigente gremial.