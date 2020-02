Piden acelerar gestiones para solucionar situación de aislamiento en la península Antonio Varas

Escaso avance transcurridos seis meses de solicitud de transporte marítimo Los pobladores tienen la percepción que no son prioridad para el Estado en las actuales circunstancias que vive el país

Si bien es cierto, como reconocen los vecinos de la península Antonio Varas, hasta hoy día han contado con el apoyo desinteresado de algunos particulares para subsanar el tema del transporte entre las dos orillas, no es menos cierto que no pueden depender de ellos los aproximadamente 100 habitantes de aquel sector. Y el problema de la conectividad se arrastra por décadas. Por ello es que estaban confiados en las gestiones que realizaría el gobierno, donde en el mes de septiembre del año pasado habían comprometido su apoyo la ex gobernadora provincial Ana Mayorga y el alcalde Fernando Paredes, en una reunión de Concejo Municipal en la que también participó el seremi de Transportes, Marcos Mella, esto para gestionar un subsidio de transporte marítimo que fuera en beneficio de los pobladores de lugar.

Desde esa fecha hasta ahora no ha habido avances y el aislamiento se mantiene, afectando a los vecinos desde cosas tan básicas como la salud y educación y a los diversos emprendimientos económicos que, pese a los obstáculos y dificultades, se llevan a cabo en aquel lugar.

Propuesta gubernamental

De acuerdo a lo planteado por la presidenta de la junta de vecinos Nº40 de la península Antonio Varas, Karen Barrera, la propuesta de licitación gubernamental que expusieron las autoridades en aquella reunión consistía en proponer tres viajes semanales de mañana y tarde, que incluía a vehículos y pasajeros y que la iban a presentar al Ministerio de Transportes en la ciudad de Santiago.

Transcurridos los meses, los pobladores tienen la percepción que no son prioridad en las actuales circunstancias que vive el país, ya que no han tenido ninguna información de la tramitación actual de su solicitud.

La dirigenta agrega que “llevo siete años viviendo al frente, la junta de vecinos lleva un año y medio desde su creación y esta problemática de aislamiento se mantiene por décadas. Si bien es cierto hoy día existe movimiento de barcazas salmoneras y a veces nos trasladan, pero ellos son privados, nosotros pedimos que el Estado se haga cargo del servicio de traslado para personas y vehículos entre la península y Puerto Natales, esto de forma regular y con las condiciones acordes a un servicio de transporte de calidad. Por otra parte, también pedimos que se mantenga una tarifa diferenciada de un cincuenta por ciento, tal como la aplican en otros lugares de la provincia”, dijo finalmente Karen Barrera.