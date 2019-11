“Puerto Natales ha dado clases de educación cívica al resto del país”, dijo nuevo gobernador

Raúl Suazo Mardones asumió el cargo en Ultima Esperanza La autoridad provincial destacó el comportamiento de los natalinos durante este período de agitación social

En medio de marchas y protestas asumió ayer sus funciones el nuevo gobernador de la provincia de Ultima Esperanza, el trabajador social Raúl Suazo Mardones, quien hasta el mediodía se desempeñaba como jefe de gabinete de la ex gobernadora Ana Mayorga.

Pasadas las 12 horas de ayer el intendente José Fernández le comunicó su nueva labor como representante del Presidente de la República en la provincia.

La nueva autoridad es trabajador social de la Universidad Católica de Temuco. Hace diez años llegó a Ultima Esperanza desempeñándose en el Servicio País durante dos años, para luego estar a cargo del Programa Barrios durante cuatro años. Tras ello trabajó en recursos humanos en el Hospital Augusto Essmann y luego creó la entidad patrocinante de la Municipalidad de Natales. Desde hace seis meses era el jefe de gabinete de la ex gobernadora Ana Mayorga, quien renunció a su cargo el pasado 24 de octubre para postularse como alcaldesa.

Las primeras palabras del nuevo gobernador fueron de agradecimiento por el gesto de confianza del Presidente Piñera hacia su persona. Indicó sobre su cargo como gobernador que “es un desafío. La provincia y el país está pasando por una situación bastante compleja, no lo desconocemos en ningún caso. De nuestro vocabulario ya salió la palabra normal. Chile no es normal, no es el mismo desde hace tres semanas y tampoco nuestra provincia”.

Comportamiento ejemplar

Reconociendo lo anterior, Suazo destacó que “Natales ha dado clases de educación cívica al resto del país porque el comportamiento de los vecinos ha sido ejemplar. Las propuestas, las manifestaciones y el sentir de la gente se ha dado con fuerza pero alejado de la violencia que es lo que todos esperamos”.

Agregó que desde la gobernación se han dado todas las facilidades para que la comunidad se pueda manifestar de la forma que crea conveniente.

Al mismo tiempo entregó un mensaje de optimismo e indicó que estaba abierto al diálogo con toda la ciudadanía y sus organizaciones. Incluso durante este período se han efectuado reuniones con diversos organismos. Trabajo sobre el cual espera informar próximamente.

Raúl Suazo, nació en Temuco, tiene 35 años, es casado y padre de una pequeña de tres años.