¿Qué pasa con las obras del Club Natales?

Preocupación entre los socios de la centenaria institución natalina Hasta el día de hoy permanece sin entregar y, aparentemente, con los trabajos concluidos

Muchas interrogantes ha generado el último tiempo entre los socios del centenario club deportivo Natales y en la comunidad en general, el hecho que transcurridos los meses la institución se encuentre cerrada y con sus obras, aparentemente, terminadas.

“En el mes de diciembre como directiva enviamos un correo electrónico a la directora de Obras del municipio, Ana Stumpfoll Almonacid, con varias consultas y respondieron que se iba a hacer la recepción provisoria de obras, pero hasta el día de hoy no tenemos mas antecedentes y si ésta se efectuó o no… Claramente, aquí no se ha cumplido la socialización del proyecto y las reuniones con el club”, señala la directiva.

Postura del club

“No hemos podido ver como está el club…tenemos varios reparos a las obras, entiéndase que el proyecto original contemplaba la restauración de nuestra sede,…el cerco de pino no es el proyectado…las cornisas o molduras son de pino siendo que debieran ser de madera regional; hay errores en las puertas y ventanas, claramente, aquí lo que se hizo es una obra parecida a la original pero no hay ni restauración ni mejoramiento del club…”, enfatiza Nelson Alvarez, presidente de la entidad. En ese contexto, dice el dirigente, que adoptaron la posición como directorio de no recepcionar las obras y deberá ser la asamblea de socios la que adopte la decisión final, junto a la elección de la nueva directiva en el mes de marzo.

Más reparos

“Además, el gimnasio presenta deficiencias en el techo, ha cedido. Por otra parte, tampoco se cumplió lo prometido por Carolina Prat, cuando era funcionaria municipal, con respecto al compromiso de reemplazo de las cerchas del club si presentaran deterioro o podredumbre”, expresan.

“Por otro lado, tenemos los cambios de materialidad y partidas realizados por la unidad técnica sin autorización del gobierno regional.

Nos molesta que el municipio de Natales no nos haya considerado ni menos respondido a las múltiples consultas que hemos realizado”, plantean.

Informes técnicos

Por otro lado, Alvarez señala que recurrieron al asesor técnico Juan Fernández, quien es un profesional calificado, el cual ha emitido varios informes respecto de la calidad de la estructura y construcción del club, la cual presenta varias deficiencias, riesgos e inconvenientes, los cuales fueron remitidos al gobierno regional y Contraloría. La unidad técnica municipal hasta hoy día no se ha pronunciado sobre el fondo de la materia.

Visita inspectiva del Core

Cabe recordar, que en el mes de septiembre del año pasado, se realizó una visita inspectiva a varias obras de la provincia por parte de la comisión de Infraestructura del Consejo Regional. En la oportunidad, el consejero Miguel Sierpe respondió a las consultas de la prensa señalando que “la directiva del club nos entregó su apreciación y preocupación en relación a las vigas del gimnasio y el techo, las cuales tienen un uso de 70 años y que se mantuvieron con un encamisado”.

El core Sierpe agregó que ”a solicitud del club, elevaremos al intendente regional el requerimiento para que se constituya una comisión que dé una respuesta técnica certera respecto a esta situación. Lo importante para nosotros es que se tiene que cautelar la correcta inversión de estos recursos y dar tranquilidad a los socios. Por otra parte, también se logró el compromiso del alcalde (Fernando Paredes) para realizar gestiones en orden a mejorar la inspección técnica municipal”.

Sierpe finalizó diciendo que “quizás nos tocó conocer el lado menos bonito de los proyectos y un poco tarde, porque estas obras ya están prácticamente terminadas, pero si presentan falencias y deficiencias se deben corregir”.