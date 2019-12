Rechazan criminalización y califican de pacífica manifestación ocurrida en el Gimnasio Carrera

Ocurrida el viernes 6 de diciembre

Como pacífica calificaron la manifestación ocurrida el pasado viernes 6 de diciembre en el gimnasio Carrera y llamaron a no criminalizar la protesta social la autodenominada Asamblea Natalina Autoconvocada.

En un comunicado público expresan que “la prensa habla de secuestro a autoridades, en su lógica del terror y el sensacionalismo y el alcalde (Paredes) de un boicot, en su lógica del acarreo político y la conspiración”.

Indican que no hubo ni acarreo ni secuestro en la ocasión. Agregaron que a pesar de las medidas propuestas por el alcalde en la ceremonia de entrega de resultados del proceso Natales Participa y “a pesar de que sabíamos que pese a ser un evento abierto a la comunidad, el público asistente estaba compuesto en su mayoría por funcionarios municipales, dejamos que el acto se realice en absoluta calma. Sólo evitamos que al final se palmoteen la espalda, se den sus saludos de paz y se feliciten por lo dormidos que creían que estábamos”.

Agregaron que eran más que las dos dirigentas identificadas como promotoras de los hechos quienes participaron en la manifestación.

Además que no era su culpa que el intendente José Fernández no quiera sostener una conversación directa y cercana con la población y que no quiera ser interpelado y responder sobre lo que ocurrirá con el agua potable y el mar contaminado por la industria salmonera; la diferencia que existe entre su sueldo y lo que ganan los jubilados; el abandono de los niños del hogar Madre Teresa de Calcuta y su responsabilidad política en el actuar de Carabineros y militares.

“Esos fueron algunos de los temas de los que intentamos hablar con el intendente en la puerta del Gimnasio Carrera, invisibilizados por un show mediático que le da tribuna a autoridades misóginas” indicaron.

Aclararon que “nadie nos lidera, ni nadie nos acarrea, llevamos años resistiendo cada grupo en su trinchera y nos encontramos, nos conocimos en las marchas y nos organizamos horizontalmente, en las plazas y en los espacios públicos”.

Dijeron ser representantes de la comunidad natalina y que eran “los que llevamos dándole cara por años de abuso, administraciones corruptas, abandono y falta de empatía”.

Agregaron que si era necesario van a seguir incomodando a las autoridades.

Tras dar lectura a este comunicado de prensa realizaron una marcha desde la plaza Primero de Mayo hasta el monumento al Milodón en la entrada de la ciudad.