Reiteran necesidad de destinar antiguo hospital para albergar adultos mayores

Se instalarán oficinas públicas en el edificio del ex centro asistencial La presidenta de la Unión Comunal, Belén Davey, señaló que “es fácil tomar decisiones arbitrarias que no se condicen con las necesidades de los vecinos”

La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Belén Davey, manifestó su rechazo de instalar oficinas públicas en el edificio donde funcionó antiguamente el hospital de Natales, siendo que la comunidad había solicitado en múltiples ocasiones destinarlo para un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam).

La dirigenta expresó que “nunca han escuchado a los vecinos, porque no pueden destinar un antiguo hospital para que funcionen oficinas públicas con el fin que el Estado se ahorre dinero de arriendos, cuando hoy tenemos a nuestros adultos mayores abandonados, en la pobreza y con una situación de salud muy complicada, derivada en especial en este tiempo de pandemia por la soledad en la que viven muchos de ellos”.

Davey señaló que junto al Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores se pudo haber destinado parte del recinto para el funcionamiento de un centro de formación técnica.

A renglón seguido, la dirigenta agregó que “es fácil tomar decisiones arbitrarias que no se condicen con las necesidades de los vecinos, cuando éstas recaen en personas que no han nacido, no han trabajado, ni han perdido un familiar allí”.

Sus argumentos lo manifestó ante la noticia entregada por las autoridades regionales sobre el destino que tendrá el edificio, el cual albergará las oficinas provinciales de los ministerios de Salud, Hacienda, Justicia y Derechos Humanos, Tesorería General de la República, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas y Registro Civil.

El proyecto de remodelación del edificio construido el año 1966 obtuvo la Recomendación Satisfactoria por parte de la seremi de Desarrollo Social y Familia.

Inversión millonaria

La propuesta, que tendrá un costo estimado de $5 mil millones, apunta a reunir los servicios públicos para efectos de su coordinación y accesibilidad a los usuarios de Ultima Esperanza, además de la recuperación del inmueble que se encuentra hace tres años abandonado.

La iniciativa está postulando a su etapa de diseño la cual consiste en desarrollar los proyectos de arquitectura, paisajismo, ingeniería, eficiencia energética, y todo estudio que asegure la correcta habilitación del edificio que cuenta con una superficie de 3.398 metros cuadrados. Esta etapa tiene un costo aproximado a los $155 millones, que se esperan sean aprobados próximamente por el gobierno regional.