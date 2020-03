Sacerdote Jorge López asumió como nuevo párroco de Natales

Cumplió la misma labor entre el año 2008 al 2013

El domingo fue entronizado como nuevo párroco de Puerto Natales el sacerdote Jorge López Herrera, quien cumplió la misma labor entre los años 2008 al 2013.

La ceremonia fue presidida por el obispo Bernardo Bastres, quien aprovechó la ocasión para recordar las recomendaciones entregadas por las autoridades sanitarias del país para contener el contagio por coronavirus.

El sacerdote Jorge López fue también director del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano, antes de ser destinado como párroco de la parroquia San Juan Bosco en Valparaíso.

En su anterior labor sacerdotal en Puerto Natales le cupo un importante papel en lo que fue la remodelación y restauración del principal templo católico de la ciudad que se levanta en la plaza de armas, Arturo Prat.

Su llegada coincide con el hecho que en las próximas semanas se inicia la festividad de Semana Santa, uno de los acontecimientos religiosos que congrega al mayor número de fieles durante el año, el cual se inicia con la celebración del Domingo de Ramos.

Precisamente este multitudinaria actividad se ve afectada por las medidas sanitarias que ha tomado el país para evitar la propagación del coronavirus.

Consultado sobre el particular el religioso manifestó que todo dependerá del futuro comportamiento de la pandemia. Aunque recalcó que no se realizará nada que pueda favorecer el contagio de personas, aunque todavía no existe una mayor claridad sobre cómo se efectuará esta celebración religiosa, sobre la cual dijo “no se puede suspender porque es una tradición muy importante. Quizás tengamos que hacer una ceremonia y no una eucaristía” con el fin de que sea más breve.

Expresó que la situación se conversará con los grupos pastorales de base, sin descartar- si el tiempo así lo permite- efectuar las ceremonias al aire libre con el fin de evitar congregar a un número importante de personas en un espacio cerrado.