Seis nuevos vehículos para combatir incendios son destinados a Conaf

Se trata de seis vehículos de última tecnología y que cuentan con gran potencia para combatir el fuego. Cada uno llega a pesar 8 mil kilos y pueden cargar 1.600 litros de agua

La administración del Parque Nacional Torres del Paine, en Villa Monzino, fue el escenario elegido para realizar la entrega de seis nuevos vehículos para el combate de incendios que tendrá Conaf. Se trata de un proyecto que tomó mucho tiempo en poder materializarse, pero luego de la gestión del municipio de Torres del Paine, esta iniciativa pudo ver la luz obteniendo un fondo por parte del Gobierno Regional por la suma de 927 millones de pesos, los que se utilizaron para la adquisición de estos vehículos.

El director ejecutivo de Conaf, José Manuel Rebolledo, hizo énfasis en el gran despliegue que se ha desarrollado en el país para evitar desastres, al respecto argumentó que “estamos poniendo tecnología, poniendo seguridad a los brigadistas con vehículos de primer nivel que se destacan a nivel nacional dentro de lo que es Conaf. Nosotros tenemos distribuidos equipos desde Atacama hasta Puerto Williams, pero estos vehículos destacan y se complementan también con algo que inauguramos en noviembre, que son once cámaras de alta definición, que permiten poder visualizar humos a 20 kilómetros y con esas once cámaras tenemos cubierta la Provincia”.

Por su parte, el Intendente de la Región de Magallanes, José Fernández, valoró el esfuerzo de todos quienes participaron para que este plan pudiera concretarse, al respecto señaló “hay que agradecer la visión que ha tenido el Consejo Municipal de la comuna de Torres del Paine en presentar este proyecto, que fue trabajado durante mucho tiempo y en donde el Consejo Regional lo aprobó hace un año; hoy día lo estamos materializando a través de la adquisición de estos vehículos de respuesta contra incendios, dándole una mayor movilidad a Conaf y una mayor facilidad para el combate del fuego”.

Asimismo, el Gobernador de la Provincia de Última Esperanza, Raúl Suazo, destacó el hecho que uno de estos vehículos estará en Puerto Natales, sobre esto comentó que “Conaf está trabajando muy bien en ese sentido y nosotros como Gobernación Provincial estamos muy contentos porque consideramos que se está haciendo un muy buen trabajo. Al mismo tiempo también quisiera destacar que uno de estos vehículos estará destinado a Natales, este hecho es muy importante para nuestra localidad debido a que en el camino 3, como todos sabemos, se encuentra Conaf, de este modo hay una vinculación mayor y más directa con las zonas rurales de nuestra ciudad”.

De igual manera, el alcalde de Torres del Paine, Roberto Cárdenas, remarcó el hecho de que estos vehículos serán de gran importancia no sólo para el Parque Nacional, sino que para gran parte de la Provincia, “estos vehículos que se están entregando, no sólo son en beneficio de la comuna, sino que también son en beneficio para la Provincia de Ultima Esperanza y por qué no decirlo, para gran parte de la región de Magallanes entendiendo que estos vehículos se movilizan en caso de un incendio forestal de grandes dimensiones”, señaló.

Estos vehículos fueron diseñados en base a la experiencia que han tenido los brigadistas a lo largo de los años, y destacan por su gran nivel de tecnología y equipamiento, contando con gran capacidad de almacenaje de agua, sus sistemas de radio van montados sobre la consola principal, ganando un asiento para un brigadista más, además de una potente motobomba de cuatro tiempos. En cuanto a la distribución de estos vehículos, 2 quedarán en la brigada Hotel 12 de la Administración del Parque, 1 quedará en Laguna Amarga que es otro sector del Parque, 1 quedará en la comuna de Torres del Paine al que se sumará otro que maneja directamente el municipio, y el último estará asignado a una brigada más numerosa que se encuentra en Puerto Natales, brigada que tiene que concurrir a incendios que se den en ambas comunas.